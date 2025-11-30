Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской областиГубернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский пограничный институт ФСБ России по специальности «юриспруденция», более 15 лет проходил офицерскую службу в органах безопасности, работал в разных регионах и в российском представительстве в Республике Беларусь. В Минэкологии Тамбовской области он прошёл все ступени — от заместителя министра до руководителя ведомства.

Новый министр будет курировать вопросы охраны окружающей среды, экологической безопасности, использования и воспроизводства природных ресурсов. Также он отвечает за федеральный охотнадзор на территории области и реализацию проектов «Вода России» и «Генеральная уборка» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Помимо этого, Дмитрий Сомов является главным государственным инспектором региона в области охраны окружающей среды.

Фото: ГТРК
Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах

Вчера, 20:12
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области

Вчера, 15:05
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места

Вчера, 13:03
0
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение

30 ноября 2025
0
История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей

30 ноября 2025
0
Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода

29 ноября 2025
0
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в

В Тамбове начали разбирать временную перемычку на Цне: ремонт гидроузла выходит на финишную прямую

29 ноября 2025
0
В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут

В Сампурском округе тракторист погиб на рабочем месте: возбуждено уголовное дело

28 ноября 2025
0
В Сампурском округе следственные органы начали расследование обстоятельств гибели 62-летнего работника сельхозпредприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Прокуратура выявила нарушения на мосту через Студенец и оштрафовала «Дирекцию городских дорог» на 100 тысяч рублей

28 ноября 2025
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова привлекла МКУ «Дирекция городских дорог» к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на мосту через реку Студенец — участке, ведущем в сторону Рассказовского шоссе. По данным надзорного органа, проезд по

Инфляция в Тамбовской области превысила общероссийскую: продукты дорожают, техника дешевеет

28 ноября 2025
0
Годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,1% и оказалась на 1,4 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. В октябре цены в регионе выросли ещё на 0,2% по сравнению с сентябрём. Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты,

В Тамбовской области предлагают повысить взнос на капремонт и ввести отдельный тариф для домов с лифтами

28 ноября 2025
0
В регионе готовятся к индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила и. о. генерального директора Фонда капремонта Тамбовской области Анна Курманова. По её словам, рассматривается повышение действующего тарифа с 12,31 рубля до 13,55 рубля за квадратный метр —

В Моршанске через суд вернули 53 млн рублей, выплаченных подрядчику за невыполненное благоустройство Октябрьской площади

27 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в бюджет Моршанска более 53 млн рублей, ранее перечисленных подрядчику в рамках благоустройства Октябрьской площади. Эти средства признаны неосновательным обогащением, поскольку работы по контракту выполнены не были.

Крупного тамбовского подрядчика «Тамбовпромстрой» пытаются признать банкротом из-за долгов перед налоговой

27 ноября 2025
0
УФНС по Тамбовской области подало в Арбитражный суд заявление о признании компании ООО «Тамбовпромстрой» банкротом, сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о предприятии, хорошо известном жителям региона по крупным муниципальным проектам в сфере дорожного ремонта и благоустройства. Согласно

В Тамбовской области открылся новый распределительный центр X5 Group

27 ноября 2025
0
X5 Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») запустила в индустриальном парке «Котовск» новый распределительный центр площадью около 34 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании. Логистический хаб будет обслуживать порядка 500 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях. Его

Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла

27 ноября 2025
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора строительной организации, которая занималась капитальным ремонтом гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цне. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве. По версии

Спор вокруг ремонта плотины в Пригородном лесу: претензии выросли до 120 млн рублей

26 ноября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новом витке судебного спора между подрядчиком капитального ремонта плотины в Пригородном лесу — ООО «Самара-Стройком» — и заказчиком работ, ФГБВУ «Центррегионводхоз» (филиал «Цнинская шлюзованная система»). Конфликт тянется уже более года, а сумма требований

Администрация Мичуринска отказалась решила не раскрывать детали расходов по ремонту путепровода на Лаврова

26 ноября 2025
0
Администрация Мичуринска отказалась предоставить изданию «ПРАВО68» подробную информацию о расходовании бюджетных средств по контракту на капитальный ремонт путепровода на улице Лаврова. Речь идёт о выплатах подрядчику ООО «СТИНЭК» — почти 11 млн рублей за «временные здания и сооружения» и

Администрация Тамбова объявила аукционы на получение кредитов почти на 360 млн рублей

26 ноября 2025
0
Власти Тамбова намерены взять банковские кредиты для покрытия дефицита городского бюджета. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, администрация объявила два отдельных аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий. Первый лот предусматривает привлечение 155,3 млн

Коммунальщики Тамбова заплатили свыше 2,2 млн рублей штрафов за неубранные ямы и разрытия

26 ноября 2025
0
В областном центре за 2025 год составлено более 200 административных протоколов в отношении коммунальных организаций за несвоевременное восстановление территорий после работ. Общая сумма штрафов превысила 2 млн 258 тыс. рублей, сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков. По его словам,

Тамбовская область получила от Москвы 30 единиц коммунальной техники — это лишь 10% от годовой потребности

25 ноября 2025
0
Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве и. о. министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Выгузова сообщила, что регион получил от Правительства Москвы 30 единиц коммунальной техники. Переданные машины уже доставлены в область и находятся в рабочем состоянии, несмотря на то
