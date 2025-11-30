Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах 0 Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места 0 Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение 0 История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей 0 Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода 0 Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в

В Тамбове начали разбирать временную перемычку на Цне: ремонт гидроузла выходит на финишную прямую 0 В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут

В Сампурском округе тракторист погиб на рабочем месте: возбуждено уголовное дело 0 В Сампурском округе следственные органы начали расследование обстоятельств гибели 62-летнего работника сельхозпредприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Прокуратура выявила нарушения на мосту через Студенец и оштрафовала «Дирекцию городских дорог» на 100 тысяч рублей 0 Прокуратура Октябрьского района Тамбова привлекла МКУ «Дирекция городских дорог» к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на мосту через реку Студенец — участке, ведущем в сторону Рассказовского шоссе. По данным надзорного органа, проезд по

Инфляция в Тамбовской области превысила общероссийскую: продукты дорожают, техника дешевеет 0 Годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,1% и оказалась на 1,4 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. В октябре цены в регионе выросли ещё на 0,2% по сравнению с сентябрём. Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты,

В Тамбовской области предлагают повысить взнос на капремонт и ввести отдельный тариф для домов с лифтами 0 В регионе готовятся к индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила и. о. генерального директора Фонда капремонта Тамбовской области Анна Курманова. По её словам, рассматривается повышение действующего тарифа с 12,31 рубля до 13,55 рубля за квадратный метр —

В Моршанске через суд вернули 53 млн рублей, выплаченных подрядчику за невыполненное благоустройство Октябрьской площади 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в бюджет Моршанска более 53 млн рублей, ранее перечисленных подрядчику в рамках благоустройства Октябрьской площади. Эти средства признаны неосновательным обогащением, поскольку работы по контракту выполнены не были.

Крупного тамбовского подрядчика «Тамбовпромстрой» пытаются признать банкротом из-за долгов перед налоговой 0 УФНС по Тамбовской области подало в Арбитражный суд заявление о признании компании ООО «Тамбовпромстрой» банкротом, сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о предприятии, хорошо известном жителям региона по крупным муниципальным проектам в сфере дорожного ремонта и благоустройства. Согласно

В Тамбовской области открылся новый распределительный центр X5 Group 0 X5 Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») запустила в индустриальном парке «Котовск» новый распределительный центр площадью около 34 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании. Логистический хаб будет обслуживать порядка 500 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях. Его

Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора строительной организации, которая занималась капитальным ремонтом гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цне. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве. По версии

Спор вокруг ремонта плотины в Пригородном лесу: претензии выросли до 120 млн рублей 0 Деловое издание «Вердикт» сообщает о новом витке судебного спора между подрядчиком капитального ремонта плотины в Пригородном лесу — ООО «Самара-Стройком» — и заказчиком работ, ФГБВУ «Центррегионводхоз» (филиал «Цнинская шлюзованная система»). Конфликт тянется уже более года, а сумма требований

Администрация Мичуринска отказалась решила не раскрывать детали расходов по ремонту путепровода на Лаврова 0 Администрация Мичуринска отказалась предоставить изданию «ПРАВО68» подробную информацию о расходовании бюджетных средств по контракту на капитальный ремонт путепровода на улице Лаврова. Речь идёт о выплатах подрядчику ООО «СТИНЭК» — почти 11 млн рублей за «временные здания и сооружения» и

Администрация Тамбова объявила аукционы на получение кредитов почти на 360 млн рублей 0 Власти Тамбова намерены взять банковские кредиты для покрытия дефицита городского бюджета. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, администрация объявила два отдельных аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий. Первый лот предусматривает привлечение 155,3 млн

Коммунальщики Тамбова заплатили свыше 2,2 млн рублей штрафов за неубранные ямы и разрытия 0 В областном центре за 2025 год составлено более 200 административных протоколов в отношении коммунальных организаций за несвоевременное восстановление территорий после работ. Общая сумма штрафов превысила 2 млн 258 тыс. рублей, сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков. По его словам,