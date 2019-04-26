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В сфере строительства выполнено работ на 3 млрд. рублей
Сегодня, 07:25
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В январе-марте 2019 года предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности, включая неформальный сектор экономики, выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 3,0 млрд. рублей, что меньше января-марта 2018 г. на 4,5%, - сообщает Тамбовстат.
В областном центре сдано в эксплуатацию 11,0% общего объема ввода жилья по области. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года жилья в г. Тамбове введено меньше на 56,2%.
По мнению руководителей, среди факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций области, преобладают: высокий уровень налогов, недостаток заказов на работы (на них указали 39% руководителей), конкуренция со стороны других строительных фирм (36%), погодные условия (32%), неплатежеспособность заказчиков (31%), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (23%).
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