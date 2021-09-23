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Уволен вице-губернатор Александр Коробко

23 сентября 2021
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Уволен вице-губернатор Александр Коробко30 сентября покидает свой пост исполняющий обязанности заместителя главы администрации региона Александр Коробко.

Отметим, что кресло заместителя главы администрации области Коробко занимал всего несколько месяцев: о его назначении в тамбовскую администрацию стало известно в мае этого года.
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