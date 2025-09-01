«Новые люди» организовали отправку стройматериалов для блиндажей на передовую 0 Активисты партии «Новые люди» в Тамбовской области продолжают системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Вчера состоялась очередная отправка гуманитарного груза для мотострелковой дивизии, дислоцированной в Луганском направлении.

Суд обязал администрацию Котовска заняться тепловыми сетями 0 Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50

Налоговая снова требует признать Рустама Шамояна банкротом 0 УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011

В Первомайском округе чиновницу отправят под суд после тяжёлой травмы ребёнка на детской площадке 0 В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА 0 За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25% 0 В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.

В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства» 0 В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,

Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery 0 Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в

В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку 0 Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант 0 В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.

В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой 0 ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителями спецслужб через Telegram и

Скончался бывший председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов 0 На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался

В Тамбовской области ограничили труд иностранцев в ключевых сферах 0 Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.

В Тамбовской области отменён контракт на капремонт моста через Разазовку 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1». Причиной стало то, что победитель

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина 0 Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —

Прокуратура добилась реального срока для экс-министра ЖКХ Тамбовской области 0 Бывший министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова отправится в колонию. Такое решение принял Тамбовский областной суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Напомним, в мае этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий и назначил условное

Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников 0 Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов 0 Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по

Четыре школы Тамбовской области вошли в число лучших в России 0 Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы. Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове 0 В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.