Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

Сегодня, 11:11
Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна ОрловаСтало известно о смерти директора Юридического института Тамбовского государственного технического университета Елены Евгеньевны Орловой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.

Более десяти лет Елена Евгеньевна возглавляла Юридический институт Тамбовского государственного технического университета. За это время институт заметно укрепил свои позиции: был существенно усилен профессорско-преподавательский состав, расширен перечень реализуемых образовательных программ, получила развитие практико-ориентированная подготовка студентов. За годы её руководства институт подготовил свыше 1300 юристов, которые сегодня работают в судебной системе, правоохранительных органах, органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях Тамбовской области.

Особое место в деятельности Елены Евгеньевны Орловой занимало развитие научной и общественной работы института. При её участии и поддержке формировались устойчивые научные направления, расширялась общественно значимая деятельность, укреплялась связь юридического образования с практикой и запросами региона.

Отпевание Елены Евгеньевны Орловой состоится 21 января в 11:30 в Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова. Проститься с ней смогут родные, коллеги, друзья, выпускники и студенты — все, для кого она на протяжении многих лет оставалась наставником, руководителем и авторитетным профессионалом.

Редакция издания «Тамбов-Информ» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Евгеньевны Орловой, её коллегам и ученикам. Светлая память.
В Тамбовской области восстановят пункты весового контроля для борьбы с перегрузом фур

Вчера, 17:05
0
В Тамбовской области продолжается работа по восстановлению системы весового контроля на региональных дорогах. Вопрос вновь обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Поручение проработать запуск стационарных пунктов весового контроля было дано профильному министерству ещё в декабре

Фермера из Тамбовской области обязали вернуть грант на животноводческую ферму

Вчера, 14:02
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск министерства сельского хозяйства региона к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Сергею Праслову. Суд обязал фермера вернуть средства гранта, предоставленного на создание семейной животноводческой фермы, а также выплатить проценты. Судом

В 2025 году свыше 2,8 тысячи семей в Тамбовской области улучшили свои жилищные условия с использованием средств материнского капитала

Вчера, 12:00
0
Свыше 2,8 тысячи тамбовских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физических лиц 1,8 млрд рублей. С помощью

Подрядчику ремонта дороги в Знаменском округе предъявили неустойки почти на 10 млн рублей

Вчера, 10:20
0
Администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области подала иск в арбитражный суд к ООО «Независимая строительная компания» из Иваново. Муниципалитет требует взыскать с подрядчика более 9,7 млн руб. неустоек за нарушение условий контракта. Предварительное заседание по делу назначено

В Новой Малиновке решили проблему с проездом к жилым домам

18 января 2026
0
В Притамбовье удалось урегулировать ситуацию с проездом к домам жителей микрорайона Новая Малиновка. С соответствующей просьбой они ранее обратились к главе Тамбовского муниципального округа Константину Пудовкину во время личного приёма. Проезд к жилым домам проходил через земельный участок,

Пенсионеру из Староюрьевского района вернут деньги, похищенные телефонными мошенниками

18 января 2026
0
Прокуратура Староюрьевского района помогла восстановить права 62-летнего жителя муниципалитета, который пострадал от действий телефонных мошенников. По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. После этого потерпевшего

В Тамбове отметили 35-летие «Рассказ-газеты» презентацией нового номера

17 января 2026
0
В книжном магазине «Моя книга» прошла презентация очередного номера «Рассказ-газеты». 2026 год стал для издания юбилейным — газета выходит уже 35 лет. Издание было основано в 1991 году и в первые годы выпускалось тиражом до 90 тыс. экземпляров. Тогда литературная «самиздатовская» пресса вызывала

В Тамбовском районном суде отметили юбилей учреждения

17 января 2026
0
В Тамбовском районном суде состоялось юбилейное мероприятие, собравшее действующих судей, сотрудников аппарата и ветеранов судебной системы. Торжество прошло в здании суда. Председатель суда Анна Кондакова, открывая мероприятие, подчеркнула важность работы судебных органов для защиты прав граждан

В Тамбове оставили под стражей директора техникума по делу о фиктивном обучении мигрантов

16 января 2026
0
Тамбовский областной суд не стал смягчать меру пресечения директору кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза, обвиняемому в организации незаконной миграции. Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщили в

Прокуратура требует более 100 млн руб. с подрядчика модульных МФЦ в Кирсанове и Жердевке

16 января 2026
0
Прокуратура Тамбовской области подала иск в Арбитражный суд Московской области к московскому ООО «Стройдомсервис». Сумма требований составляет 101,8 млн руб. Иск заявлен в интересах правительства региона, подробности требований пока не раскрываются. Суд уже принял заявление к производству. В

ФНС подала заявление о банкротстве компании «Тамбов-10»

16 января 2026
0
УФНС России по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании ООО «ИСК «Тамбов-10» несостоятельным. Об этом сообщает издание «Вердикт». Детали требований налогового органа пока не раскрываются. По данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании

В Тамбове планируют рекультивацию старой свалки у Авиационной и Бастионной

16 января 2026
0
Власти Тамбовской области готовят проект полной рекультивации территории бывшей городской свалки в районе улиц Авиационная и Бастионная. Реализовать его планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Предварительная стоимость всех

К скандальному подрядчику «Дормострой» подан новый иск на 202 млн рублей

15 января 2026
0
Компания «Дормострой», ранее работавшая в Тамбовской области, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз с иском на 202 млн рублей к подрядчику обратилось федеральное дорожное ведомство — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». Заявление пока не принято к

Экс-замглавы Тамбовской области Сергей Иванов останется под арестом до апреля

15 января 2026
0
Московский суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Он будет находиться под стражей как минимум до 20 апреля. Следственные органы настаивали на продлении меры пресечения, указав, что Иванов может повлиять на ход расследования или скрыться. В суде также

В Моршанском районе ищут арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых

15 января 2026
0
В Тамбовской области началась процедура подбора арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в Моршанском районе. Право долгосрочной аренды выставлено на открытый аукцион федеральным Агентством по управлению и использованию

Местный «Стронгстрой» получил контракт на ремонт второго корпуса школы № 13 в Тамбове

15 января 2026
0
Капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №13 имени Н.А. Кузнецова в Тамбове выполнит местное ООО «Стронгстрой». Компания стала победителем муниципального конкурса, оказавшись единственным участником, чья заявка соответствовала установленным требованиям. Контракт, подписанный 14

Власти Тамбовской области обсудили проблему уборки снега во дворах и ищут системное решение

14 января 2026
0
В Тамбовской области региональные и федеральные дороги расчищаются в штатном режиме, подрядные организации обеспечены техникой и достаточными запасами песко-соляной смеси. При этом основное количество жалоб от жителей связано с уборкой снега во дворах. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое

В Тамбовской области провели первое в 2026 году совещание по созданию ОЭЗ

14 января 2026
0
В Правительстве Тамбовской области состоялось первое в новом году рабочее совещание, посвящённое созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект рассматривается региональными властями как один из ключевых стратегических инструментов развития экономики. Планируется,

В Тамбовской области начали проектирование электроснабжения будущей ОЭЗ

14 января 2026
0
Корпорация развития Тамбовской области объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения создаваемой особой экономической зоны. На проектные работы планируется направить 9,8 млн рублей. Контракт предусматривает два этапа. В течение первых 50 дней подрядчику предстоит собрать исходные

«Котовские неваляшки» вложат 20 млн рублей в расширение производства

14 января 2026
0
Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать около 20 млн рублей в развитие и расширение производства. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до конца 2027 года и позволит вдвое увеличить действующие мощности предприятия. Об этом сообщил
