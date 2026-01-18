|
Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова
Стало известно о смерти директора Юридического института Тамбовского государственного технического университета Елены Евгеньевны Орловой. Она ушла из жизни после продолжительной болезни.
Более десяти лет Елена Евгеньевна возглавляла Юридический институт Тамбовского государственного технического университета. За это время институт заметно укрепил свои позиции: был существенно усилен профессорско-преподавательский состав, расширен перечень реализуемых образовательных программ, получила развитие практико-ориентированная подготовка студентов. За годы её руководства институт подготовил свыше 1300 юристов, которые сегодня работают в судебной системе, правоохранительных органах, органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях Тамбовской области.
Особое место в деятельности Елены Евгеньевны Орловой занимало развитие научной и общественной работы института. При её участии и поддержке формировались устойчивые научные направления, расширялась общественно значимая деятельность, укреплялась связь юридического образования с практикой и запросами региона.
Отпевание Елены Евгеньевны Орловой состоится 21 января в 11:30 в Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова. Проститься с ней смогут родные, коллеги, друзья, выпускники и студенты — все, для кого она на протяжении многих лет оставалась наставником, руководителем и авторитетным профессионалом.
Редакция издания «Тамбов-Информ» выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Евгеньевны Орловой, её коллегам и ученикам. Светлая память.
