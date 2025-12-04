Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

» » Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района

Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района

Вчера, 13:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.

Василий Семченко родился 1 февраля 1946 года в деревне Ерашовка Могилёвской области. В 1968 году окончил Омский государственный ветеринарный институт и начал карьеру главным ветеринарным врачом в Северном Казахстане. После службы в армии переехал в Тамбовскую область, где с 1970 по 1985 годы руководил ветеринарными службами Умётского района.

С 1986 по 1990 годы он занимал руководящие должности в агропромышленном объединении Тамбовского района. В 1991 году Василий Семченко возглавил администрацию района и оставался её руководителем до 2004 года. Позднее, вплоть до 2010 года, продолжал работу как глава Тамбовского района Тамбовской области.

На протяжении своей деятельности Василий Семченко уделял большое внимание развитию социальной сферы и сельского хозяйства. В период его руководства в районе появлялись новые школы, укреплялась материально-техническая база учреждений культуры и социальной поддержки, увеличивались объёмы сельхозпроизводства. В район привлекались крупные инвестиции, в том числе зарубежные.

За значимый вклад в развитие территории он был награждён орденом Дружбы и включён в книгу «Лучшие люди России».

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Ушёл из жизни Николай Шмырёв — заслуженный строитель и поэт Тамбовской обла ...

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Кули ...

Ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров В ...

После смерти главы Чаплыгинского района сайт администрации стал черно-белым

Юрий Лямин ушел с должности главы Тамбовского района



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Евгений Первышов встретился с тамбовскими добровольцами в День волонтёра

Вчера, 20:21
0
5 декабря в России отмечают День волонтёра — праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и делают значимые дела для своей страны и своих сообществ. В этот день глава Тамбовской области Евгений Первышов встретился с активистами региона и поблагодарил их за вклад в развитие добровольческого

В Тамбове вручили премию «Юрист года»: на одной сцене — ведущие юристы региона и молодые специалисты

Вчера, 20:12
0
Сегодня в здании Правительства Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения региональной юридической премии «Юрист года». Мероприятие приурочено сразу к двум датам — Дню юриста и 20-летию создания Ассоциации юристов России и её тамбовского отделения. Впечатлениями поделились

В Сампурском районе возбуждено уголовное дело о хищении 11 млн рублей, выделенных на ремонт Сатинской школы

Вчера, 17:05
0
В Тамбовской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для капитального ремонта Сатинской средней школы по нацпроекту «Молодёжь и дети». Как сообщили в прокуратуре Сампурского района, следствие установило: в 2025 году представитель подрядной организации присвоил

Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района

Вчера, 13:01
0
Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.

Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

4 декабря 2025
0
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной

В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата

4 декабря 2025
0
В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых

«РКС-Тамбов» требуют взыскать 28 млн рублей за ущерб реке Паника: дело рассматривает арбитраж

4 декабря 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного

Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков покинул должность

4 декабря 2025
0
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

3 декабря 2025
0
В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года

3 декабря 2025
0
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в

Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове

3 декабря 2025
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными

129 тысяч рублей незаконной премии: дело бывшего главы Минздрава направлено в суд

3 декабря 2025
0
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала

В Тамбовской областной клинической больнице появилось новое эндоскопическое оборудование стоимостью 5 млн рублей

3 декабря 2025
0
Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко получила партию современного эндоскопического оборудования — два фиброгастроскопа и два фиброколоноскопа. Новая техника позволит повысить качество диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и сделает эндоскопические исследования более

Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова

2 декабря 2025
0
В Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в

Компания «Стинэк» снова требует от Мичуринска 60,5 млн рублей за спорный ремонт путепровода

2 декабря 2025
0
ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не

Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов

2 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,

В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов

2 декабря 2025
0
Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах

1 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места

1 декабря 2025
0
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги