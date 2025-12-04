|
Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района
Вчера, 13:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.
Василий Семченко родился 1 февраля 1946 года в деревне Ерашовка Могилёвской области. В 1968 году окончил Омский государственный ветеринарный институт и начал карьеру главным ветеринарным врачом в Северном Казахстане. После службы в армии переехал в Тамбовскую область, где с 1970 по 1985 годы руководил ветеринарными службами Умётского района.
С 1986 по 1990 годы он занимал руководящие должности в агропромышленном объединении Тамбовского района. В 1991 году Василий Семченко возглавил администрацию района и оставался её руководителем до 2004 года. Позднее, вплоть до 2010 года, продолжал работу как глава Тамбовского района Тамбовской области.
На протяжении своей деятельности Василий Семченко уделял большое внимание развитию социальной сферы и сельского хозяйства. В период его руководства в районе появлялись новые школы, укреплялась материально-техническая база учреждений культуры и социальной поддержки, увеличивались объёмы сельхозпроизводства. В район привлекались крупные инвестиции, в том числе зарубежные.
За значимый вклад в развитие территории он был награждён орденом Дружбы и включён в книгу «Лучшие люди России».
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.