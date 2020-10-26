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Коронавирусом заболело почти 90 человек
Сегодня, 13:14
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В Тамбовской области практически каждый день отмечается рост заболевших коронавирусом. По состоянию на 28 октября зарегистрировано 87 заболевших, всего с началом пандемии почти 10 тыс. человек.
Среди заболевших есть взрослые и дети, из них: 30 мужчин, 54 женщины и 3 ребёнка, девочки 4, 10 и 17 лет.
Фото: Юлия Новикова
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