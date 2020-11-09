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Жители Андреевской снова вышли на улицу защищать свой двор
Сегодня, 13:38
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Вчера во дворе дома по ул. Андреевской, 33 была пресечена очередная попытка начать строительные работы магазина. Уже вечером во дворе состоялась встреча с руководством города.
«Задача администрации - найти компромисс с застройщиком в интересах жильцов. Сейчас мы обсуждаем возможные варианты решения сложившейся проблемы», - заявил на встрече Максим Косенков.
При этом жители заявили, что уменьшение территории застройки их не устраивает.
«Еще раз подчеркну: строительство должно быть прекращено, и те обязательства, которые давались по предоставлению застройщику альтернативного земельного участка и созданию на спорной территории мини-парка, должны быть исполнены», — заявил на встрече депутат гордумы Артём Александров.
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