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С 15 февраля стартует прием документов на главу Тамбова
Вчера, 09:20
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5 февраля 2021 года Тамбовской городской Думой Тамбовской области седьмого созыва принято решение № 122 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области».
Документы представляются претендентами на должность главы города в срок с 15 февраля 2021 года по 20 апреля 2021 года (включительно) в рабочие дни и часы (с понедельника по четверг с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30; в пятницу с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 16.15).
Прием документов осуществляется в Тамбовской городской Думе.
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