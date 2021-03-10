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В Мичуринске произведут перерасчет платы за воду по 66 улицам
Сегодня, 09:36
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Недавно в городе Мичуринске произошло технологическое нарушение функционирования системы водоснабжения: течь стального трубопровода приема питьевой воды из насыпных фильтров станции обезжелезивания, который принадлежит муниципалитету. В этой связи произошло ухудшение качества водоснабжения.
После обследования участка трубопровода специалистами АО «ТСК» было принято решение о замене аварийного участка трубы.
Кроме того, будет произведен перерасчет платы за коммунальный ресурс «Холодное водоснабжение» за период с 9 по 11 марта 2021 года по 66 улицам Мичуринска.
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