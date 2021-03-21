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Из-за вспышки чумы свиней может быть возбуждено уголовное дело
Сегодня, 18:46
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подвело итоги проверки производственного участка ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», расположенном в с. Максимовка в Бондарском районе, где ранее была зафиксирована вспышка чумы свиней.
Проверка вскрыла факты грубых нарушений со стороны администрации ООО «Черкизово-свиноводство», которая допустила возникновения очага заболевания, речь может идти о возбуждении уголовного дела. Как оказалось на комплекс в Бондарский район были перемешены свиньи из Липецкой области, где наблюдался высокий падеж живности.
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