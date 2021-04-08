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В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцин
Вчера, 08:32
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Очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 1,8 тыс. доз поступила в Тамбовскую область. В настоящее время вакцину распределяют по медицинским учреждениям региона.
Желающие вакцинироваться могут записаться через сайт государственных услуг или по специально выделенным телефонам. В настоящее время прививку сделали менее 70 тыс. жителей области.
Вакцина Гам-КОВИД-Вак представляет собой вирусную векторную вакцину на основе инактивированного аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ.
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