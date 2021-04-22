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В Тамбове пройдет акция: «Городскую власть к ответу»
Сегодня, 08:48
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На 28 апреля на 18.30 в городе Тамбове в сквере «Театральный» (напротив «Московского детского мира») запланирована акция в формате встречи с депутатами от КПРФ под девизом: «Городскую власть к ответу».
На сходе планируют рассмотреть вопросы: заключения концессии в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения (рост тарифов для горожан лишь в первые годы составит 50%), сохранение тамбовского троллейбуса, потребовать возврата прямых выборов главы города Тамбова и другие актуальные для горожан темы.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, акция пройдет в рамках действующего законодательства на площадке для встреч с депутатами, в ней могут принять участие все желающие.
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