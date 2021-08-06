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Тамбовчане недовольны резким повышением цен на услуги ЖКХ
Сегодня, 09:34
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На днях депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров встретился с жителями домов в районе сквера «Спортивный» в Тамбове. Горожан интересовали вопросы, которые касаются сферы ЖКХ и незаконной деятельности магазинов, саун, ритуальных услуг в жилых домах.
Тамбовчане недовольны резким повышением цен на услуги ЖКХ, прежде всего это касается роста тарифов на водоснабжение и водоотведение. Напомним с первого июля тарифы увеличились на 15%. Главное недовольство в том, что при таком росте качество услуг заметным образом не улучшается.
На встрече также обсудили ситуацию с незаконной деятельностью сауны, которая расположилась в жилом доме по улице Чичканова,14В. Недожавшись конкретных действий по защите своих прав от прокуратуры, жители самостоятельно обратились в суд о запрете деятельности заведения в жилом доме.
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