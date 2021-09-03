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Тамбов единственный город, где сохраняется вторая смена
Вчера, 09:15
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На днях глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин провел встречу с активом города Тамбова, где среди прочего обсуждалась проблема второй смены в общеобразовательных учреждениях.
Для того, чтобы полностью ликвидировать вторую смену в Тамбове нужное еще построить две школы.
Обсуждался вопрос строительства нового автовокзала, по мнению городских властей, на сегодняшний день «Северного» автовокзала с учётом пассажиропотока, количества транспортных средств достаточно.
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