На отдельных улицах Тамбова снежный коллапс 0 Жалобы на плохую уборку снега появляются в соцсетях и на сайте «Прямой линии» с губернатором. Жители Тамбова отмечают, что отсутствие уборки делает передвижение не только неудобным, но и опасным. На отдельных улицах Тамбова снежный коллапс, тяжело пройти и проехать.

Депутаты обвинили чиновников в срыве благоустройства «Парка Победы» 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты подняли тему неисполнения муниципальных контрактов. Это касается ремонта дорог, благоустройства городских территорий, например, «Парка Победы», ремонта муниципальных учреждений.

В Тамбовской области хотят решить проблему дефицита медицинских кадров 0 Качество и доступность медицинской помощи – один из главных вопросов, озвученных жителями Староюрьевского района во время встречи с главой региона. Максим Егоров отметил, что, к сожалению, нехватка медицинских работников – проблема всей области. Особенно она обострилась во время пандемии новой

В Тамбове рост тарифа на воду составит в районе 10% 0 Летом жителей города Тамбова ждет очередное серьезное повышение тарифа на водоотведение и водоснабжение в районе 10%. Если говорить языком абсолютных цифр, то стоимость кубометра воды для горожан вырастет на 2,80 руб.

На депутатов составили протоколы за возложение цветов к В. Ленину 0 На депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения) за «участие в проведении массового мероприятия в

Почетный гражданин Тамбова окажется на скамье подсудимых 0 Утверждено обвинительное заключение в отношении Почетного гражданина города Тамбова, бывшего директора ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В Тамбове сорвали сроки проведения уличного освещения 0 Четыре контракта на выполнение электромонтажных работ по организации уличного освещения в областном центре оказались сорванными. В частности речь идет о подрядчике ООО «Третий Рим» с которым МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» в ноябре прошлого года заключило контракт. Работы должны были

Профсоюз обозначил проблемы в сфере общественных перевозок 0 Тамбовский профсоюз работников жизнеобеспечения выступил с предложениями по улучшению работы общественного транспорта в городе Тамбове. Председатель профсоюза Владимир Тодосейчук считает, что источник проблем в сфере общественных перевозок, прежде всего, заключается в создании порочной системы,

Злоумышленник убил прикованного к кровати сокамерника 0 Вынесен приговор в отношении жителя города Москвы, которого признали виновным в совершении преступления по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Количество вакансий в Тамбовской области увеличилось на 47% 0 В прошлом году в Тамбовской области было открыто более 26 тысяч вакансий со средней зарплатой в 38 тысяч рублей. Почти 13 тысяч человек были трудоустроены, а количество вакансий в течение года всегда превышало количество безработных. О ключевых аспектах ситуации на рынке труда области рассказали в

Кукольный театр хотят перевести в бывшее здание кинотеатра «Родина» 0 Врио главы администрации области Максим Егоров на встрече с творческой элитой предложил перевести «Тамбовский кукольный театр» в бывшее здание кинотеатра «Родина».

В Тамбовской области переходят на новую систему оплаты труда медиков 0 Тамбовская область в числе семи субъектов Российской Федерации включена в пилотный проект по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников. С лета оклады врачей, медсестер и младшего персонала приведут к «единому знаменателю».

В областном центре продолжают демонтировать блокирующие устройства 0 В Тамбове городские службы продолжают демонтировать незаконно установленные блокирующие устройства для парковки транспортных средств. Очередной рейд прошел во дворе по ул. Мичуринская, 56.

В Тамбове назначали главу администрации города 0 Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы на должность главы администрации города Тамбова Тамбовской области был назначен Максим Косенков. За его кандидатуру проголосовало 26 депутатов из партии «Родина» и «Единая Россия», против один - депутат от КПРФ Артем Александров.

Будут ли переводить студентов на «дистанционку»? 0 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города Тамбова.

Младенческая смертность в области выросла на 13% 0 По данным Тамбовстата в прошлом году в области в возрасте до года умерло 26 детей, что на 13% больше чем в 2020 году. Для сравнения в Липецкой области младенческая смертность составила 33 ребенка.

Сотрудника транспортной полиции подозревают в незаконном возбуждении дела 0 В отношении сотрудника транспортной полиции Тамбовской области организована проверка по факту необоснованного возбуждения уголовного дела.

Жильцы Чичканова, 14В: «Прокуратура не стала защищать наши права» 0 Жильцы дома № 14В по ул. Чичканова в городе Тамбове второй год добиваются запрета незаконной деятельности сауны в жилом доме. Сейчас дело рассматривается в суде.

Новшества и преобразования в музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию,

Депутаты призвали администрацию к усилению муниципального контроля 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты подняли вопрос необходимости усиления муниципального контроля.