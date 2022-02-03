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В Тамбове рост тарифа на воду составит в районе 10%

Сегодня, 09:10
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В Тамбове рост тарифа на воду составит в районе 10% Летом жителей города Тамбова ждет очередное серьезное повышение тарифа на водоотведение и водоснабжение в районе 10%. Если говорить языком абсолютных цифр, то стоимость кубометра воды для горожан вырастет на 2,80 руб.

Первоначально тариф на воду планировали повысить на 15%, но потом пересмотрели в связи с тем, что запланированные мероприятия по ремонту сетей не были завершены в срок.

Фото: ru.freepik.com
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