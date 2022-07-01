|
|
Родители учеников лицея № 29 обеспокоены затянувшимся ремонтом
В адрес редакции ИА «Тамбов-информ» стали поступать обращения от родителей учеников лицея № 29 города Тамбова, которые обеспокоены затянувшимися ремонтными работами образовательного учреждения.
Напомним, что до 1 июля текущего года должны были завершить работы по капитальному ремонту лицея № 29. А первоначально до конца 2021 года.
Учащиеся корпуса на ул. Степана Разина лицея № 29 весь 2021/2022 учебный год полноценно не могли учиться, проводя половину недели на так называемом дистанционном образовании. В настоящее время неизвестно, когда все-таки будут завершены ремонтные работы.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В адрес редакции ИА «Тамбов-информ» стали поступать обращения от родителей учеников лицея № 29 города Тамбова, которые обеспокоены затянувшимися ремонтными работами образовательного учреждения.
Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 июля 2022 года. Рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию в среднем по области составил 4,5%, цены на газ выросли не более 3,5%, несмотря на резкое подорожание материалов на капремонты, значительное увеличение оптовых цен,
Вчера в Ржаксинском районе на базе хозяйства АО «Каменское» прошёл День Тамбовского поля. В мероприятии приняли участие сотни человек представители сельхозпредприятий, органов власти, кредитных учреждений и другие специалисты.
До 1 июля текущего года должны были завершить работы по капитальному ремонту лицея № 29 по ул. Степана Разина в Тамбове. Весной на заседании городской Думы замглавы горадминистрации Антонина Колодина заявила, что отклонений от графика ремонтных работ нет.
На днях состоялось собрание жильцов дома № 131 по ул. Чичканова вопросу проведения капитального ремонта фасада. Это один из самых больших в городе домов насчитывающий 18 подъездов.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы глава администрации города Максим Косенков рассказал об актуальной судебной практике, суть которой сводится к тому, что не город должен заниматься рядом направлений в городском хозяйстве, а управляющие компании.
Специалисты Росприроднадзора провели обследование акватории реки Цны в Тамбовской области на предмет ее загрязнения вредными веществами.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту массового отравления школьников и их родителей после выпускного вечера.
64 млн рублей выделено на ремонт проблемной дороги в Инжавинском районе на участке от села Красивка в сторону Сатино. Работы должны завершить к 1 октябрю текущего года.
Туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году вырастет до 20-22 млн человек в год. Такой вид туризма принесет порядка 100-120 млрд рублей реального дохода в сельской местности и составит 1,7-2,2 % от общего дохода сельского хозяйства. Россельхозбанк провел анализ отрасли и
Прокуратурой Бондарского района проведена проверка по обращению местной жительницы о ненадлежащем освещении детской площадки в пос. Строительный Бондарского района Тамбовской области.
В регионе продолжается реализация областной программы социальной газификации. За это время выполнено полное подключение почти 950 домовладений.
В Тамбове приступили к работам по ремонту сквера имени Н.Х. Рыбакова, которые должны завершиться в августе. По словам подрядчика, на территории установят чугунные литые светильники, которые преобразят облик сквера.
Сегодня в Тамбове южная и центральная часть города останется без воды в связи с проводимыми «РКС-Тамбов» работами по ремонту линии переключения на водозаборном узле №3. Воду должны дать завтра с утра.
Специалисты Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» приступили к строительству новой станции очистки воды, которая будет располагаться в Кирсанове по адресу ул. Солнечная, 17/2. Станция будет построена на местную артезианскую скважину, пробуренную в 2014 году. На сегодняшний день
На днях в центре Тамбова в одном из многоквартирных домов сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 61-летней женщины и её 92-летней матери. По предварительной информации внешних признаков насильственной смерти нет.
Вчера в Тамбове с размахом отметили День молодежи. До начала концерта на площади «Музыки» для горожан и гостей Тамбова работали различные тематические площадки.
4 июля в Тамбове на бульваре Энтузиастов вместо «Макдоналдса» планируется открытие нового общепита. В настоящее время там проходят подготовительные работы, вывески «Макдоналдса» уже убрали, осталось лишь «24 часа».
На прошедшем заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ депутаты рассмотрели вопрос о работе городского жилищного коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021/2022 года. Среди прочего председатель комитета Артем Александров поднял тему выдачи паспортов готовности управляющим
По данным Тамбовстата в январе-марте 2022 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 666 человек (в январе-марте 2021 г. миграционное уменьшение составило 331 человек).
26, 27, 28 июня в Тамбовской области ожидается крайне жаркая погода, температура воздуха превысит 32 градуса тепла.