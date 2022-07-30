|
Асеевский парк стал опасным для посетителей местом
Вчера, 16:39
Комментариев: 0
Версия для печати
Трагедию, которая произошла в Асеевском парке, когда дерево задавило пару, по мнению, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, можно было предотвратить, если бы за ним был комплексный уход.
По словам депутата не только парк бесхозный.
«Вот во что превратили бывший кардиологический санаторий, располагающейся в парке - просто уму непостижимо: основное здание стало притоном и общественным туалетом, прилегающие постройки ветшают», - написал Артем Александров в своем канале.
Пока разные владельцы парка друг на друга переваливают ответственность за его содержание, он превратился в опасное место.
Депутат считает, что городские власти должны были на своей площадке собрать заинтересованных лиц и совместно наметить план по его содержанию.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.