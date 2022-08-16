В Тамбовской области вводится частичный масочный режим 0 В Тамбовской области начал возвращаться масочный режим в ряде учреждений на фоне увеличения количества заболевших. В частности обязательный масочный режим нужно соблюдать в Цeнтре гигиены и эпидемиологии Тамбовской области.

Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тамбов 0 Сегодня Председатель правительства Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом». Премьер также осмотрит выставку, посвященную развитию строительной отрасли.

Востребованность сервисов СБП у клиентов РСХБ продолжает расти 0 Эксперты РСХБ подсчитали, что более 70% переводов клиентов приходится на СБП. Также отмечается кратный рост количества платежей СБП.

Тамбовские школы готовятся к открытию после капитального ремонта 0 Большинство школ Тамбовской области, где сейчас идёт капитальный ремонт, откроют 1 сентября. Ребята пойдут в обновлённые учебные заведения, оборудованные по последнему слову техники. В списке этих школ Ивановский филиал Новопокровской школы Мордовского района, Лицей № 29 г. Тамбова, Пичаевская

Музеи в дни Всероссийского форума «Среда для жизни» будут работать до 22 часов 0 Участников Всероссийского форума «Среда для жизни» ждет не только экспертная, но и насыщенная культурная программа. С прибытием на тамбовскую землю каждый гость получит туристический путеводитель, в котором представлена информация об учреждениях культуры и познавательных мероприятиях. В помощь

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года 0 Специалисты экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера агропромышленной отрасли на ближайшие три года. В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств

Тамбов готовится к проведению форума «Среда для жизни» 0 18-19 августа в Тамбове пройдет крупный всероссийский Форум «Среда для жизни». Он является главной площадкой Минстроя и АО «ДОМ.РФ», где определяются тенденции развития городской среды на несколько лет вперёд.

Крупнейший спиртзавод приостановил работу 0 Завод АО «Биохим» в Рассказово был вынужден приостановить работу из-за аннулирования лицензии Росалкогольрегулированием. Решение было принято в связи с тем, что во втором квартале текущего года завод вместо минимально положенных по закону 70% загрузки мощностей показал 69,1%.

Уваровская ЦРБ войдёт в отопительный сезон с обновлённой котельной 0 В разгар летнего периода на объектах теплоснабжения «Тамбовской сетевой компании» проводятся традиционные подготовительные работы в преддверии отопительного сезона. Накануне специалисты Уваровского филиала АО «ТСК» завершили запланированные на текущий год работы по техническому перевооружению

В Тамбовской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах 0 Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в связи с установлением на территории Тамбовской области IV (высокого) класса пожарной опасности. Ограничение действует с 13 августа в течение 20 дней.

11 человек погибло на производстве 0 По данным Тамбовстата за 2021 год в Тамбовской области на предприятиях и в организациях области численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом составила 132 человека, из них 11 смертельных случаев.

Сильная жара вновь надвигается на Тамбовскую область 0 На следующей неделе в Тамбовской области ожидается жаркая погода, столбик термометра будет превышать 32 градусов тепла в тени.

Администрация Тамбова нарушает порядок рассмотрения обращений 0 Прокуратура установила факт нарушения порядка рассмотрения обращений администрацией города Тамбова, причем обращений не рядовых граждан, а депутатов в интересах горожан.

В течение трех дней будут перекрывать улицу Советскую 0 В связи с ремонтными работами с 13 по 15 августа будет приостановлено движение транспортных средств на отдельных участках улицы Советской в городе Тамбове.

В Кирсановском районе машина насмерть сбила пешехода 0 Вчера на 85 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района произошло ДТП.

Изменилось время проведения авиашоу 0 20 августа в Тамбове на аэродроме в Лётке с 12 до 15 часов пройдет авиашоу (+0). Первоначально мероприятие должно было начаться с утра.

Мед, хлеб, выпечка и мясная продукция на «Вкусной пятнице» от Россельхозбанка в Тамбове 0 В преддверии медового спаса Тамбовский филиал Россельхозбанка провел очередную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент».

Восстановлены права граждан в Сосновском районе на благоприятную окружающую среду 0 В адрес Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области поступила жалоба от жителя Сосновского района Тамбовской области М. по вопросу нарушения прав на благоприятную окружающую среду.

Налоговые органы Тамбовской области переходят на двухуровневую систему управления 0 Налоговые органы Тамбовской области с 31.10.2022 переходят на двухуровневую систему управления.