|
|
Что произошло со зданием на ул. С. Разина, 6А: разрушение или реконструкция?
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о судьбе муниципального здания на улице Степана Разина, 6А, площадью более 200 кв.м. Это здание было передано в безвозмездное пользование Тамбовской епархии несколько лет назад, но в начале мая оно фактически было разрушено. Депутат интересовался, почему это произошло и когда здание будет восстановлено.
Глава городской администрации, Максим Косенков, изначально избегал прямого ответа, спрашивая: «Вы говорите, что оно разрушено?». Однако, когда Александров ссылался на заключение правоохранительных органов, Косенков назвал произошедшее не разрушением, а реконструкцией. Он отметил: «мы сейчас пытаемся выяснить, что же это — разрушение или реконструкция, с учётом проекта, который есть у епархии. В любом случае это здание предоставлялось нами для приспособления, для церковных целей».
Напомним, что после фактического разрушения муниципального здания — тяговой подстанции по ул. С. Разина, 6А, полиция Тамбова провела проверку и пришла к выводу, что в данном случае имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий). Результаты проверки были переданы следственным органам.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Тамбове состоялась торжественная похоронная церемония, посвященная памяти Василия Косаринова - красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Родственники долгие годы не имели никакой информации о судьбе этого солдата. Его последнее письмо было получено 10 июня 1942 года.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о судьбе муниципального здания на улице Степана Разина, 6А, площадью более 200 кв.м. Это здание было передано в безвозмездное пользование Тамбовской епархии несколько лет назад, но в начале мая оно
В пятницу депутаты Тамбовской областной думы представили изменения в бюджет региона на 2023 год, с целью увеличения доходов на 1,5 млрд рублей. В соответствии с сообщением пресс-службы облдумы, эти средства будут направлены, в том числе, на модернизацию первичного звена здравоохранения и возмещение
Территориальное управление Роспотребнадзора провело исследование качества воды и песка на официальных пляжах, а также проверило санитарную обстановку на них. В ходе проверки были учтены микробиологические, паразитологические и химические показатели, которым должны соответствовать вода и песок,
В архиве мирового суда Первомайского района обнаружили тело молодой женщины, ей было 25 лет. Погибшая работала секретарем мирового судьи. Об этом сообщили ее родственники, направив информацию в тамбовские издания.
В селе Козьмодемьяновка, расположенном в Тамбовском районе, планируется изменение названия, как сообщает издание "Притамбовье". Решение о переименовании было принято на заседании районного Совета народных депутатов, и теперь предложение будет направлено в Тамбовскую областную думу для рассмотрения.
В ходе рабочей встречи главы Тамбовской области Максима Егорова и начальника ЮВЖД Павла Иванова были обсуждены перспективы развития пригородных пассажирских перевозок. Особое внимание уделено вопросу о возобновлении движения поезда № 31 «Тамбов-Москва».
По информации, опубликованной главой Тамбовской области Максимом Егоровым в его Telegram-канале, правительство Российской Федерации одобрило запрос региона на средства для модернизации общественного транспорта. В рамках этой программы выделено 400 миллионов рублей, которые будут использованы для
Отчёт об исполнении бюджета Тамбовского города за 2022 год был принят депутатами Тамбовской городской Думы. Председатель комитета финансов администрации Тамбова, Владимир Шлыков, отметил, что доходы городского бюджета за прошлый год составили 10 млрд 492 млн рублей, что означает рост на 2 млрд 25
27 июня произошла последняя встреча жильцов дома № 131 на улице Чичканова с главой Фонда капитального ремонта, Ильёй Абрамовым. Жильцы выразили свою озабоченность по поводу времени начала ремонтных работ.
В Кочетовке, на территории Мичуринского района, был построен жилой комплекс с рабочим пространством для участкового полицейского. Реализация этого административно-жилого комплекса стала возможной благодаря сотрудничеству регионального правительства, местных властей и Управления Министерства
В Тамбовской области перед судом предстал 32-летний местный житель, которому было предъявлено обвинение в совершении полового сношения с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, сообщает следственное управление.
В течение первых пяти месяцев текущего года Тамбовская область достигла высоких позиций в рейтинге российских регионов по выполнению национальных проектов и других государственных программ. За этот период консолидированный бюджет региона, основанный на налоговых и неналоговых поступлениях, составил
На этой неделе в Тамбовской области ожидается значительное количество осадков. Если в прошлый раз дожди от циклонического вихря были неравномерными, то на данный момент влияние влажных южных циклонов будет намного более заметным.
В Тамбове возбуждено уголовное дело в связи с гибелью четырехлетнего ребенка. На ребенка упал шкаф. Инцидент произошел, когда мальчик находился у своего отца.
В Тамбовской области в настоящее время возводятся 104 многоквартирных дома общей площадью 624,6 тысячи квадратных метров. Планируется, что строительство будет завершено в период с 2023 по 2027 годы. Этим проектом занимаются 45 строительных компаний.
Жители села Бондари обратились в прокуратуру с жалобой на проблему подтопления их домов талой водой, которая образовалась на одной из улиц.
В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области активно ведется строительство четырех новых школ, как было объявлено на совещании, проведенном Главой региона Максимом Егоровым для обсуждения хода работ по нацпроектам.
На трассе Р-22 "Каспий" в Никифоровском округе произошло серьезное дорожное происшествие. Водитель, 32-летний мужчина, управляющий автомобилем "Лада Веста", двигался со значительной скоростью и столкнулся с отбойником. Представители Госавтоинспекции Тамбовской области сообщили, что в момент аварии
Расследование, проводимое следователями в Тамбовской области, привело к восстановлению нарушенных трудовых прав работников и полному погашению задолженности по оплате труда со стороны работодателя.
25 июня в рабочем поселке Новая Ляда произошла непредвиденная ситуация, связанная с возгоранием погружного насоса на одной из водонапорных башен. Из-за этой неисправности несколько домов остались без водоснабжения на следующих улицах: Октябрьская, 2-Майская, 3-Майская, 2-Набережная и на участке
|