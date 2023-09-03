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Директор турфирмы в Мичуринске обманула клиентов на 10 млн рублей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в уголовном деле, связанном с мошенничеством и причинением серьезного ущерба в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дело касается директора турфирмы ООО "Глобус Трэвел" в городе Мичуринске.
Информация свидетельствует о том, что 39-летняя женщина продавала вымышленные туристические путевки. Некоторые клиенты даже приезжали на вокзал, но на месте не находили представителей турфирмы. Обвиняемая начала осуществлять преступную деятельность во время пандемии в 2020 году, когда туристическая индустрия столкнулась с серьезными трудностями. Однако она продолжала обманывать клиентов и в последующие годы, продолжая незаконное предприятие.
Обвиняемая принимала оплату за свои услуги как безналичным, так и наличным способом. Следствием был установлен общий ущерб в размере более 10 миллионов рублей. Мошенницей пострадали 66 человек.
Дело будет передано в Мичуринский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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