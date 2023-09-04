|
Многодетной семье насчитали несуществующие коммунальные долги
Сегодня, 09:48
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратурой Октябрьского района города Тамбов проведена проверка по жалобе матери, воспитывающей нескольких детей, на необоснованное взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В результате расследования было установлено, что в платежном документе, выставленном филиалом Акционерного общества "Квадра" под названием "Тамбовская генерация", указывались сведения о задолженности, которые на момент выставления счета были уже погашены.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратура вынесла рекомендацию управляющему директору филиала, и после проведения необходимых мероприятий, информация в платежных документах была актуализирована.
Кроме того, прокуратурой района была предоставлена юридическая поддержка заявительнице с целью получения социальной поддержки. В результате данной помощи, женщине была назначена компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг, и ей была предоставлена адресная социальная помощь в размере 15000 рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.