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Многодетной семье насчитали несуществующие коммунальные долги

Сегодня, 09:48
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Многодетной семье насчитали несуществующие коммунальные долги Прокуратурой Октябрьского района города Тамбов проведена проверка по жалобе матери, воспитывающей нескольких детей, на необоснованное взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В результате расследования было установлено, что в платежном документе, выставленном филиалом Акционерного общества "Квадра" под названием "Тамбовская генерация", указывались сведения о задолженности, которые на момент выставления счета были уже погашены.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура вынесла рекомендацию управляющему директору филиала, и после проведения необходимых мероприятий, информация в платежных документах была актуализирована.

Кроме того, прокуратурой района была предоставлена юридическая поддержка заявительнице с целью получения социальной поддержки. В результате данной помощи, женщине была назначена компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг, и ей была предоставлена адресная социальная помощь в размере 15000 рублей.
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