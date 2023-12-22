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Моршанцы станут участниками проекта «Эколята»
Сегодня, 08:28
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В Тамбовской области стартовал инновационный проект по созданию ассоциации сети эко-школ, который в ближайшее время привлечет более сотни школьников из различных городов региона.
Министр экологии Тамбовской области, Алла Албегова, объявила о начале проекта по формированию сети экологически ориентированных школ в регионе.
Основной целью данной инициативы является повышение экологической грамотности учащихся, развитие принципов ответственного взаимодействия с окружающей средой и формирование заботливого отношения к живой природе.
Первыми сторонниками данной идеи стали второклассники лицея имени А.И. Данилова в городе Уварово, вступив в ряды молодых защитников природы.
В рамках проекта каждая из участвующих школ получит от регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – АО «ТСК» сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на проведение разнообразных мероприятий, направленных на формирование экологической культуры школьников, включая вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
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