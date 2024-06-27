Суд подтвердил, что колбаса под ТМ «Дым Дымыч» была потенциально опасной Комментариев: 0



Продукция данного предприятия поставляется и в Тамбовскую область.



В сентябре прошлого года Россельхознадзор выявил в тамбовских магазинах опасную полусухую колбасу «Салями Финская» торговой марки «Дым Дымыч», произведённую ООО «Саратовский МПК «Ресурс». Лабораторный анализ показал наличие в продукте сульфитредуцирующих клостридий — анаэробных спорообразующих палочек, свидетельствующих о давнем фекальном загрязнении. Некоторые штаммы клостридий могут вызывать кишечные заболевания, особенно в условиях вакуумной упаковки, где отсутствует кислород.



Также в продуктах саратовского предприятия обнаружили возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum).



ООО «Саратовский МПК «Ресурс» входит в группу компаний ГАП «Ресурс», известную на Тамбовщине своими нарушениями, включая деятельность «Токарёвской птицефабрики». Эта фабрика часто упоминалась в СМИ и находилась под контролем экологических организаций из-за жалоб на загрязнение воздуха и почвы.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн также обращался к контролирующим органам с просьбой провести проверку деятельности группы компаний «Ресурс».



В августе 2023 года в Никифоровском округе от отравления скончались мать и дочь. Следствие по этому делу ведут региональные следственные органы, однако результаты расследования пока не обнародованы. По данным апелляционного суда, от Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области и прокуратуры Никифоровского района поступила информация о смерти двух человек, включая несовершеннолетнего ребёнка, а также о регистрации острой кишечной инфекции у ребёнка 2010 года рождения. Эти случаи предположительно могли быть связаны с употреблением колбасы «Салями Финская» производства ООО «Саратовский МПК «Ресурс». Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Саратовского арбитражного суда, которым директор ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» Андрей Самченко был признан виновным в нарушении технических регламентов при производстве продукции, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью людей, - сообщает «Блокнот Тамбов».Продукция данного предприятия поставляется и в Тамбовскую область.В сентябре прошлого года Россельхознадзор выявил в тамбовских магазинах опасную полусухую колбасу «Салями Финская» торговой марки «Дым Дымыч», произведённую ООО «Саратовский МПК «Ресурс». Лабораторный анализ показал наличие в продукте сульфитредуцирующих клостридий — анаэробных спорообразующих палочек, свидетельствующих о давнем фекальном загрязнении. Некоторые штаммы клостридий могут вызывать кишечные заболевания, особенно в условиях вакуумной упаковки, где отсутствует кислород.Также в продуктах саратовского предприятия обнаружили возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum).ООО «Саратовский МПК «Ресурс» входит в группу компаний ГАП «Ресурс», известную на Тамбовщине своими нарушениями, включая деятельность «Токарёвской птицефабрики». Эта фабрика часто упоминалась в СМИ и находилась под контролем экологических организаций из-за жалоб на загрязнение воздуха и почвы.Депутат Госдумы Александр Хинштейн также обращался к контролирующим органам с просьбой провести проверку деятельности группы компаний «Ресурс».В августе 2023 года в Никифоровском округе от отравления скончались мать и дочь. Следствие по этому делу ведут региональные следственные органы, однако результаты расследования пока не обнародованы. По данным апелляционного суда, от Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области и прокуратуры Никифоровского района поступила информация о смерти двух человек, включая несовершеннолетнего ребёнка, а также о регистрации острой кишечной инфекции у ребёнка 2010 года рождения. Эти случаи предположительно могли быть связаны с употреблением колбасы «Салями Финская» производства ООО «Саратовский МПК «Ресурс».



