Дорога к дому ветеранов признана непригодной для проезда: прокуратура добилась ремонта через суд Комментариев: 0



По обращению депутата в прокуратуру была проведена проверка, которая подтвердила, что единственный подъезд к дому-интернату частично асфальтирован, но его покрытие полностью разрушено, что делает проезд транспорта невозможным на разрешённой ПДД скорости. Более того, выяснилось, что данный участок дороги не стоял на балансе ни у одной местной администрации, поскольку был отнесён к землям государственного лесного фонда, и ни городская администрация, ни администрация Тамбовского района ранее не поднимали вопрос о его статусе.



В итоге прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать администрацию района перевести эту землю из категории лесного фонда в муниципальную собственность для дальнейшего обустройства дороги. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и после вмешательства судебных приставов началась работа по внесению изменений в генплан района и переводу участка под муниципальный контроль. Были заключены договоры на проведение кадастровых работ, что стало первым шагом к созданию полноценного подъезда к учреждению.



После решения проблемы с дорогой администрация Тамбова заверила, что маршруты общественного транспорта будут восстановлены, и ветераны смогут без затруднений добираться до нужного места на автобусах. Местные жители обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на плохое состояние дороги, ведущей от «Амакс Парк-отеля Тамбов» к «Тамбовскому дому-интернату для ветеранов войны и труда». По словам горожан, участок пути, длиной около 500 метров, находится в таком запустении, что движение по нему практически невозможно. Автобусы маршрутов № 10 и № 28 вынуждены были изменить схему движения, исключив эту часть дороги, что затруднило проезд к дому ветеранов на общественном транспорте.По обращению депутата в прокуратуру была проведена проверка, которая подтвердила, что единственный подъезд к дому-интернату частично асфальтирован, но его покрытие полностью разрушено, что делает проезд транспорта невозможным на разрешённой ПДД скорости. Более того, выяснилось, что данный участок дороги не стоял на балансе ни у одной местной администрации, поскольку был отнесён к землям государственного лесного фонда, и ни городская администрация, ни администрация Тамбовского района ранее не поднимали вопрос о его статусе.В итоге прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать администрацию района перевести эту землю из категории лесного фонда в муниципальную собственность для дальнейшего обустройства дороги. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и после вмешательства судебных приставов началась работа по внесению изменений в генплан района и переводу участка под муниципальный контроль. Были заключены договоры на проведение кадастровых работ, что стало первым шагом к созданию полноценного подъезда к учреждению.После решения проблемы с дорогой администрация Тамбова заверила, что маршруты общественного транспорта будут восстановлены, и ветераны смогут без затруднений добираться до нужного места на автобусах.



