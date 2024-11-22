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В Тамбове требуют убрать незаконное ограждение на улице Ореховой
Северное территориальное управление администрации Тамбова разыскивает владельца металлических столбов с цепочкой, которые самовольно перекрывают проезд возле дома №10 по улице Ореховой. На данный момент сведения о правообладателе ограждения отсутствуют.
Администрация предоставила владельцу 10 рабочих дней для добровольного демонтажа устройства и восстановления благоустройства дворовой территории. О выполнении требований необходимо сообщить в административный комитет, расположенный по адресу: улица Мичуринская, дом 149, кабинет 5.
Если требования не будут выполнены в установленный срок, городские службы произведут демонтаж и хранение конструкции за счёт средств городского бюджета. Впоследствии собственник будет обязан возместить расходы, связанные с ликвидацией незаконного ограждения.
Фото: администрация города Тамбова
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