Дачники Тамбова обеспокоены нарушениями при очистке рек и складировании ила Комментариев: 0



Особое беспокойство вызывает место складирования ила — песчаная площадка рядом с рекой Цна, неподалёку от Первомайского (Тезикова) моста. Дачники опасаются, что в случае дождей ил может быть смыт обратно в реку, что приведёт к её загрязнению. Кроме того, несмотря на предусмотренные проектом специальные геотубы для слива ила, их на месте не оказалось. В результате грязь из КАМАЗов загрязнила не только саму площадку, но и парковку за мостом, а также дорогу к велопрокату.



Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области отреагировало на жалобы. Заместитель министра Дмитрий Сомов лично посетил место складирования иловых отложений и подтвердил, что данная площадка не была предусмотрена проектной документацией. В связи с этим подрядчику направлено уведомление с требованием немедленно вывезти донные отложения и, при необходимости, провести промывку дорожного покрытия.



Местные жители надеются, что дальнейшие работы будут осуществляться с соблюдением экологических норм и не приведут к загрязнению водоёмов.



Фото: Михаил Карасев «Блокнот Тамбов»

Жители садоводческих товариществ Тамбова выражают тревогу по поводу нарушений, допущенных при очистке рек и складировании иловых отложений. По их словам, тяжёлая техника, используемая для сбора ила, повредила дорогу в районе СНТ «Заречное», которая была отсыпана дачниками за собственные средства.Особое беспокойство вызывает место складирования ила — песчаная площадка рядом с рекой Цна, неподалёку от Первомайского (Тезикова) моста. Дачники опасаются, что в случае дождей ил может быть смыт обратно в реку, что приведёт к её загрязнению. Кроме того, несмотря на предусмотренные проектом специальные геотубы для слива ила, их на месте не оказалось. В результате грязь из КАМАЗов загрязнила не только саму площадку, но и парковку за мостом, а также дорогу к велопрокату.Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области отреагировало на жалобы. Заместитель министра Дмитрий Сомов лично посетил место складирования иловых отложений и подтвердил, что данная площадка не была предусмотрена проектной документацией. В связи с этим подрядчику направлено уведомление с требованием немедленно вывезти донные отложения и, при необходимости, провести промывку дорожного покрытия.Местные жители надеются, что дальнейшие работы будут осуществляться с соблюдением экологических норм и не приведут к загрязнению водоёмов.Фото: Михаил Карасев «Блокнот Тамбов»



