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Депутат Назаров раскритиковал изоляцию детей-сирот в специально построенных домах

Сегодня, 10:38
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На заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Григорий Назаров поднял вопрос о недопустимости формального подхода к решению социальных проблем, в частности, предоставления жилья детям-сиротам.

Жители Тамбова ранее обращались с жалобами на качество и местоположение домов, предназначенных для выпускников детских домов. По их мнению, такие многоквартирные здания возводятся не ради заботы о сиротах, а с целью экономии бюджетных средств. В результате они оказываются в удалённых районах, в домах, построенных по минимальным стандартам, без необходимой инфраструктуры и социальной поддержки.

Назаров напомнил о доме на Школьном проезде, где подобная схема привела к негативным последствиям. Выпускники детских домов, оказавшись в изоляции без поддержки общества, сталкиваются с серьёзными социальными проблемами. В этом доме участились случаи правонарушений, из-за чего властям даже пришлось открыть там полицейский участок.

В настоящее время аналогичный проект реализуется в деревне Крутые Выселки под Тамбовом, где строится шестиэтажный дом на 87 квартир для детей-сирот. Депутат выразил обеспокоенность, что ситуация может повториться.

— Люди, пережившие трудное детство, оказываясь в такой изоляции, чувствуют себя ненужными, и это приводит к скандалам, дракам и другим проблемам. Мы уже видели подобное на Школьном проезде. Этот вопрос поднимался не раз, но власти не предприняли реальных шагов для его решения. Строительство нового дома в Крутых Выселках, по сути, не несёт социальной пользы, кроме формального исполнения закона, — заявил Назаров.

Депутат призвал власти пересмотреть подход к предоставлению жилья детям-сиротам, рассредоточив его по разным районам города, а не создавая замкнутые анклавы для их проживания.
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