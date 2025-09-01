Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25% Комментариев: 0



Для участия в акции необходимо оформить дебетовую карту «Своя Плюс» или кредитную карту «Своя» платёжной системы МИР, в рамках программы лояльности ежемесячно выбирать 5 любимых категорий покупок в приложении и на протяжении трёх месяцев подряд выполнять только одно из следующих условий:



¨Совершить не менее 5 (пяти) расходных операций на общую сумму не менее 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей только по дебетовой карте или только по кредитной карте;



¨Получать на счет дебетовой карты пенсионные или зарплатные зачисления и совершить покупки в выбранных категориях с использованием этой карты.



Максимальный кешбэк 25% начисляется за операции, совершенные в выбранных категориях (за исключением категории «1% на всё»), не позднее последнего рабочего дня месяца, который следует за третьим месяцем выполнения клиентом условий акции. Полученные баллы можно конвертировать в рубли или использовать для совершения покупок у партнёров: фермерских продуктов, путешествий, товаров ручной работы и т.д.



«По случаю юбилея Россельхозбанка мы запустили акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» для наших клиентов. Повышенный кешбэк до 25% по дебетовым и кредитным продуктам Россельхозбанка позволяет получать больше преимуществ от ежедневных покупок», – отметила руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.



Акция действует с 25.08.2025 по 31.01.2026 (период выполнения условий акции с 25.08.2025 по 31.12.2025).



Подробную информацию по правилам акции и продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

