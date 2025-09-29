|
|
Суд временно защитил «Биохим» от потери лицензии на производство спирта
АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж.
25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и временно приостановил решение ведомства. Это означает, что завод может работать до окончания процесса. Суд отметил, что немедленное исполнение аннулирования повлекло бы серьёзные социальные последствия: увольнение 161 сотрудника и потерю для бюджета около 400 млн руб.
Следующее заседание назначено на 10 ноября.
Напомним, конфликт предприятия с контролирующим органом тянется с 2022 года, когда из-за недозагрузки мощностей (69,1% при требуемых 70%) «Биохиму» пытались аннулировать лицензию. Тогда арбитраж встал на сторону предприятия, посчитав наказание несоразмерным. В 2023 году ведомство пыталось оспорить это решение, но безуспешно.
Фото: Биохим
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции и его знакомого адвоката. По версии следствия, экс-сотрудник полиции обвиняется в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), адвокат — в посредничестве
Администрация Мичуринска расторгла контракт с компанией «СТИНЭК», которая занималась ремонтом путепровода на улице Лаврова. Причиной стали сорванные сроки и претензии к качеству уже выполненных работ, сообщает деловое издание «Вердикт». Как уточнили в региональном управлении ФАС, в ведомство
АО «Биохим» из Рассказово продолжает судебные разбирательства с Росалкогольтабакконтролем. После того как 18 сентября действие лицензии на производство, хранение и поставку этилового спирта было приостановлено, предприятие подало иск в арбитраж. 25 сентября суд удовлетворил ходатайство компании и
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать иск администрации Котовска к ООО «Тамбовстроймеханизация». Городские власти требуют взыскать с компании 52,7 млн рублей, сообщает издание «Вердикт». По расчётам истца, сумма складывается из неустойки (10,7 млн руб.), штрафов по девяти этапам
Первое заседание Тамбовской городской Думы восьмого созыва ознаменовалось кадровыми и структурными решениями. Помимо избрания председателя Константина Кутейникова, депутаты определились с заместителями и сформировали состав профильных комитетов. Первым заместителем председателя стала Елена
В правительстве Тамбовской области 29 сентября прошло заседание комиссии по борьбе с незаконным оборотом продукции. Совещание провела заместитель главы региона Наталия Макаревич. Речь шла о том, как защитить потребителей от поддельных и небезопасных товаров. Роспотребнадзор сообщил, что в первой
Первое заседание Тамбовской городской Думы нового созыва завершилось принятием важных кадровых решений. Депутаты тайным голосованием избрали председателя. Им стал ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Константин Кутейников. Его поддержали 32 депутата. Кутейников известен как военный офицер,
В Екатеринбурге завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие почти 120 атлетов со всей страны. Тамбовчанин Павел Сальников вошёл в число сильнейших и завоевал бронзовую медаль. Спортсмен занимается в
Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал
Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.
Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском
Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По
Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный
В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как
Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной
Успешно завершился первый этап «Неделя Китая в Тамбове», которая проходила с 22 сентября. Масштабная программа, объединившая культуру, образование и бизнес, стала уже третьей по счёту и была посвящена Году культуры России и Китая, а также 80-летию Победы. Организаторами выступили ТГУ имени
В Тамбовской области стартовал плановый переход на отопительный сезон. Поэтапный запуск тепла начался с объектов социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений. Первыми тепло получили пять округов региона. С 26 сентября отопление подано в Котовске, а также в Знаменском,
В Тамбове представлен эскизный проект масштабной реконструкции исторического центра города — Сенной площади с торговыми рядами и Христорождественским храмом. Работы планируется реализовать в течение семи лет. С концепцией 27 сентября ознакомился губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
Работы по восстановлению коллектора на пересечении улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове вновь не завершены в срок. Как сообщили в администрации города, движение планировалось открыть 26 сентября, однако сегодня, 27-го, перекрёсток остаётся закрытым. Хронология ремонта, собранная «Вердиктом»,
В селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах. Как отмечают сельчане,