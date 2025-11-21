Ремонт Мичуринской: сроки сорваны, претензии подрядчику направлены, разметки нет уже две недели Комментариев: 0



Изначально на информационном щите указывался срок окончания работ — 31 октября 2025 года. Однако в карточке контракта на портале «ЕИС Закупки» значилась другая дата — 19 декабря. В «Дирекции городских дорог» пояснили, что в ЕИС указан общий срок исполнения, включающий не только ремонт, но и приёмку, и оплату. Сами же строительно-монтажные работы должны были быть завершены строго до конца октября.



«Дополнительных соглашений о продлении срока выполнения работ сторонами не заключалось. В адрес подрядной организации были направлены три претензии», — сообщили в «ДГД» изданию «ПРАВО68».



При этом в мэрии утверждают, что строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, а дорога «находится в нормативном состоянии». Сейчас, по версии ведомства, подрядчик якобы занимается восстановлением благоустройства.



Однако фактическая картина иной. Горожане продолжают сообщать, что разметка на кольце Мичуринская–Магистральная отсутствует до сих пор, хотя представитель ООО «Инфинити групп» уверял «Вердикт», что дорожная разметка появится сразу после укладки финального слоя асфальта.



Асфальт уложили ещё в ночь с 8 на 9 ноября — прошло почти две недели, но никаких следов разметки по-прежнему нет.



Комментируя нарушение сроков, подрядчик сослался на «неблагоприятные погодные условия» и задержки поставки гранитной крошки, входящей в состав покрытия. Впрочем, горожанам эти объяснения мало помогают — на Мичуринской до сих пор нет завершённой дорожной инфраструктуры, несмотря на официальное заявление о «нормативном состоянии».



