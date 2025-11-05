Подрядчик «НСК» вновь сорвал сроки ремонта дороги «Тамбов — Пенза» — власти требуют завершить работы до декабря Комментариев: 0



На одном из последних заседаний правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов сообщил, что темпы строительства остаются крайне низкими. «Работы ведутся очень медленными темпами. Если до 12 ноября подрядчик не усилится на объекте, мы перейдём к расторжению контракта и внесению компании в список недобросовестных», — заявил он.



Однако, как уточнили в «Тамбовавтодоре», подрядчику предоставлен последний шанс. По итогам совещания компания обязалась завершить ремонт до декабря. Если обязательства вновь не будут выполнены, учреждение намерено расторгнуть контракт и привлечь организацию к ответственности.



ООО «НСК» неоднократно нарушало график работ. В мае 2025 года «Тамбовавтодор» уже подавал иск в Арбитражный суд Тамбовской области о взыскании неустойки в размере 8,32 млн рублей. Кроме того, ранее в ходе проверок выявлялись нарушения качества асфальтобетонного покрытия, и подрядчику выдавались предписания на его переустройство.



Контракт с ООО «НСК» был заключён в ноябре 2023 года, а объём выполненных и оплаченных работ составляет 211,97 млн рублей. По данным издания «Вердикт», компания может быть связана с ещё одним подрядчиком, фигурировавшим в громких дорожных спорах региона — ООО «Дормострой».



