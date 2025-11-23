|
Суд признал недействительным допсоглашение к контракту на строительство дороги по Волжской
Вчера, 11:58
Комментариев: 0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил дополнительное соглашение к госконтракту на строительство дороги по улице Волжской в Тамбове. Документ был подписан 30 ноября 2023 года областным минстроем и подрядной организацией ООО «Строй НЭС-АБ» и продлевал срок выполнения работ до 30 марта 2024 года, а также увеличивал размер аванса до 50% — почти 69 млн рублей.
Прокуратура оспорила законность соглашения, указав, что подрядчик не представил доказательств, подтверждающих наличие независимых от сторон обстоятельств, которые могли бы оправдать перенос сроков. Более того, компания не оформила новое обеспечение исполнения контракта: действовавшая банковская гарантия на 13,8 млн рублей истекала 31 декабря 2023 года, а новое обеспечение подрядчик не предоставил. Это создавало риски невозврата бюджетных средств и фактически улучшало условия исполнения контракта для победителя торгов.
Суд поддержал позицию надзорного ведомства и признал соглашение недействительным.
Отметим, что ранее ООО «Строй НЭС-АБ» уже получало штраф в 100 тысяч рублей за нарушение обязательных требований в строительстве: специалисты выявили нарушения в хранении материалов, отсутствие необходимых ограждений, временных знаков и мер безопасности на объекте.
Сейчас компания находится в процедуре банкротства, ее счета заморожены. Как следует из данных арбитража, подрядчик числится ответчиком по 21 делу на сумму 223,5 млн рублей, а задолженность по налогам и штрафам на 10 августа составляла 31,6 млн рублей.
фото: прокуратура ТО
