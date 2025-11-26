Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

» » » Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла

Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла

Вчера, 08:15
Комментариев: 0
Версия для печати
Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузлаПрокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора строительной организации, которая занималась капитальным ремонтом гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цне. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.

По версии следствия, руководитель фирмы в 2024 году завысил стоимость шпунтовых конструкций, установленных в рамках госконтракта, и включил в документы недостоверные сведения. Таким образом он смог похитить более 55 млн рублей и пытался получить ещё свыше 40 млн рублей, однако заказчик выявил нарушения и заблокировал перечисление средств.

Общая сумма покушения на хищение, по материалам дела, превысила 95 млн рублей. Нарушения вскрыли сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова.

фото: прокуратура ТО
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Директор торговой компании в Тамбовской области предстанет перед судом за н ...

Подрядчика, ремонтировавшего ул. Советская в Тамбове обвиняют в мошенничест ...

При ремонте гидроузла под Тамбовом похитили более 40 млн рублей из бюджета

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о служебн ...

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенни ...

Прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение по уголовному ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Моршанске через суд вернули 53 млн рублей, выплаченных подрядчику за невыполненное благоустройство Октябрьской площади

Вчера, 18:17
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в бюджет Моршанска более 53 млн рублей, ранее перечисленных подрядчику в рамках благоустройства Октябрьской площади. Эти средства признаны неосновательным обогащением, поскольку работы по контракту выполнены не были.

Крупного тамбовского подрядчика «Тамбовпромстрой» пытаются признать банкротом из-за долгов перед налоговой

Вчера, 17:18
0
УФНС по Тамбовской области подало в Арбитражный суд заявление о признании компании ООО «Тамбовпромстрой» банкротом, сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о предприятии, хорошо известном жителям региона по крупным муниципальным проектам в сфере дорожного ремонта и благоустройства. Согласно

В Тамбовской области открылся новый распределительный центр X5 Group

Вчера, 15:08
0
X5 Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») запустила в индустриальном парке «Котовск» новый распределительный центр площадью около 34 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании. Логистический хаб будет обслуживать порядка 500 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях. Его

Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла

Вчера, 08:15
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора строительной организации, которая занималась капитальным ремонтом гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цне. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве. По версии

Спор вокруг ремонта плотины в Пригородном лесу: претензии выросли до 120 млн рублей

26 ноября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новом витке судебного спора между подрядчиком капитального ремонта плотины в Пригородном лесу — ООО «Самара-Стройком» — и заказчиком работ, ФГБВУ «Центррегионводхоз» (филиал «Цнинская шлюзованная система»). Конфликт тянется уже более года, а сумма требований

Администрация Мичуринска отказалась решила не раскрывать детали расходов по ремонту путепровода на Лаврова

26 ноября 2025
0
Администрация Мичуринска отказалась предоставить изданию «ПРАВО68» подробную информацию о расходовании бюджетных средств по контракту на капитальный ремонт путепровода на улице Лаврова. Речь идёт о выплатах подрядчику ООО «СТИНЭК» — почти 11 млн рублей за «временные здания и сооружения» и

Администрация Тамбова объявила аукционы на получение кредитов почти на 360 млн рублей

26 ноября 2025
0
Власти Тамбова намерены взять банковские кредиты для покрытия дефицита городского бюджета. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, администрация объявила два отдельных аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий. Первый лот предусматривает привлечение 155,3 млн

Коммунальщики Тамбова заплатили свыше 2,2 млн рублей штрафов за неубранные ямы и разрытия

26 ноября 2025
0
В областном центре за 2025 год составлено более 200 административных протоколов в отношении коммунальных организаций за несвоевременное восстановление территорий после работ. Общая сумма штрафов превысила 2 млн 258 тыс. рублей, сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков. По его словам,

Тамбовская область получила от Москвы 30 единиц коммунальной техники — это лишь 10% от годовой потребности

25 ноября 2025
0
Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве и. о. министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Выгузова сообщила, что регион получил от Правительства Москвы 30 единиц коммунальной техники. Переданные машины уже доставлены в область и находятся в рабочем состоянии, несмотря на то

Прокуратура назвала недопустимым уровень нарушений при реализации нацпроектов в Тамбовской области

25 ноября 2025
0
В прокуратуре Тамбовской области прошло заседание коллегии, посвящённое вопросам законности при реализации национальных проектов. Участие в нём приняли руководители региональных министерств — градостроительства, образования, здравоохранения и других ведомств. Как сообщил прокурор области Андрей

Мичуринские ветераны отправили более двух тонн гуманитарной помощи на Купянское направление

25 ноября 2025
0
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций уже более трёх с половиной лет занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Жители Андриановки Мучкапского округа пожаловались на непроходимую дорогу

25 ноября 2025
0
Урожайная кампания в селе Андриановка Мучкапского округа обернулась для жителей настоящим испытанием. Единственная грунтовая дорога, ведущая в населённый пункт, оказалась практически разрушена потоком тяжёлых грузовиков, вывозящих свёклу. Как сообщают сельчане корреспондентам делового издания

В Тамбове проект нового корпуса тубдиспансера снова откладывается: минздрав актуализирует документацию и готовит заявку в Москву

24 ноября 2025
0
Строительство нового корпуса областного противотуберкулёзного диспансера пока остаётся на уровне планов — региональный минздрав ещё только формирует пакет документов, который затем предстоит согласовать на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на ведомство. Напомним, ещё в

Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую

24 ноября 2025
0
Прокуратура Тамбовского района начала проверку по сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости» о возможных нарушениях санитарных норм в Тамбовской центральной районной больнице. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники клинико-диагностической лаборатории пожаловались на условия,

Экс-сотруднику Росгвардии из Тамбовской области отказали в восстановлении на службе после резонансного ДТП

24 ноября 2025
0
Бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии из Тамбовской области не удалось через суд добиться отмены увольнения. Районный суд, а затем и апелляционная инстанция признали действия работодателя правомерными, отказав в восстановлении на службе и выплате заработка за время вынужденного

Суд признал недействительным допсоглашение к контракту на строительство дороги по Волжской

24 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил дополнительное соглашение к госконтракту на строительство дороги по улице Волжской в Тамбове. Документ был подписан 30 ноября 2023 года областным минстроем и подрядной организацией ООО «Строй НЭС-АБ» и продлевал срок выполнения работ до 30 марта 2024 года,

Увеличение цен на такси после закрытия моста поставило жителей Умёта в трудное положение

23 ноября 2025
0
Жители Умётского округа столкнулись с резким ростом стоимости поездок в Тамбов после аварийного закрытия моста через Ворону. Как пишут умётцы в соцсетях, таксисты подняли цены почти вдвое: если раньше поездка туда и обратно обходилась в 5 тыс. руб., то теперь — в 10 тыс. руб. По словам местных

В Рассказове заработал новый пятифазный светофор: пешеходный переход перенесли, схема движения изменилась

23 ноября 2025
0
В центре Рассказова в пятницу, 21 ноября, начал работу новый пятифазный светофор на перекрёстке улиц Советской, Пушкина и 1-й Гражданской. Изменение схемы движения стало частью масштабной реконструкции городской площади, завершение которой власти обещают к концу декабря. Новый светофор оборудован

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

23 ноября 2025
0
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает активную военно-патриотическую работу с молодежью. В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась встреча ветеранов боевых действий с учениками 9 класса Новоникольской школы Мичуринского

Тамбовский турист, впавший в кому на Бали после укуса змеи, скончался

22 ноября 2025
0
Стали известны трагические подробности истории 32-летнего туриста из Тамбова Андрея Б., который более месяца находился в коме на Бали. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина скончался, несмотря на усилия врачей и попытки российских ведомств организовать его транспортировку домой. По данным

После аварии на мосту через Ворону журналисты «Вердикта» выявили системные проблемы с состоянием мостов по всей области

22 ноября 2025
0
ЧП на «Саратовском мосту» в Кирсановском округе, где один из пролётов внезапно сместился на 20 сантиметров, заставило по-новому взглянуть на состояние мостов по всей Тамбовской области. Как установили корреспонденты издания «Вердикт», авария стала не случайностью, а симптомом куда более глубокой
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги