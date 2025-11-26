|
В Моршанске через суд вернули 53 млн рублей, выплаченных подрядчику за невыполненное благоустройство Октябрьской площади
Вчера, 18:17
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в бюджет Моршанска более 53 млн рублей, ранее перечисленных подрядчику в рамках благоустройства Октябрьской площади. Эти средства признаны неосновательным обогащением, поскольку работы по контракту выполнены не были.
Проверка показала, что администрация Моршанска расторгла контракт с предпринимателем Сергеем Ляшко из-за фактического неисполнения обязательств. Несмотря на это, деньги подрядчик в бюджет не вернул, и прокуратура обратилась в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены полностью — решение уже вступило в законную силу.
Параллельно продолжаются уголовные разбирательства вокруг этой истории. По данным следствия, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» казённое учреждение «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций» заключило с ИП Ляшко контракт на 85 млн рублей. Директор учреждения Александр Еркин, по версии следствия, подписал акты приёмки, зная, что часть работ не выполнена. В результате предпринимателю незаконно перечислили свыше 27 млн рублей.
Суд признал Еркина виновным в служебном подлоге и назначил штраф 400 тыс. рублей с запретом занимать должности госслужбы в течение 2,5 лет. Приговор пока не вступил в силу.
Отдельно расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденное после выявления хищения бюджетных средств при исполнении этого же контракта. Его расследование находится на контроле прокуратуры.
Фото областной прокуратуры
