Жители пензенских новостроек всё чаще жалуются на работу управляющей компании — анализ «Вердикта»

Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Как отмечает «Вердикт», редакция изучила комментарии жильцов, размещённые в публичном пространстве, и обратила внимание на повторяющиеся темы недовольства. В отзывах люди эмоционально описывают сложности с коммуникацией с управляющей компанией и длительные сроки решения бытовых проблем — от протечек и состояния помещений до отсутствия обратной связи по заявкам.

Жители в своих сообщениях указывают, что после дождей фиксируются протечки, но информация, по их словам, «передаётся застройщику» без понятных сроков устранения. В других отзывах говорится о сложностях с дозвоном в управляющую компанию и затягивании решения вопросов, например, связанных с горячим водоснабжением. Нередко, как пишут авторы, жильцам предлагают «писать заявление», после чего ответа приходится ждать месяцами.

В «Вердикте» подчёркивают, что подобные высказывания являются субъективным мнением авторов отзывов и не подменяют собой выводы надзорных органов. Однако сам массив обращений позволяет увидеть, какие вопросы чаще всего вызывают тревогу у жителей.

Издание также обращает внимание, что, несмотря на активные официальные коммуникации компании — публикацию отчётов, новостей о благоустройстве и работу аварийно-диспетчерской службы, — в комментариях под этими сообщениями жильцы вновь и вновь поднимают темы подтоплений подвалов и кладовых, а также «зависших» заявок.

По данным «Вердикта», во второй половине 2025 года вопросы работы с обращениями граждан в ряде случаев становились предметом внимания надзорных структур. В открытых материалах фигурируют, в частности, дома на улицах Генерала Глазунова, 65-летия Победы и Яшиной.

Редакция «Вердикта» заявила о намерении продолжить изучение ситуации, собрать документы и направить запросы в профильные ведомства, чтобы получить официальные комментарии о порядке работы с обращениями жильцов.
В администрации Тамбова сообщили о завершении реставрации «Вечного огня»

Вчера, 20:51
В понедельник, 15 декабря, в администрации Тамбова прошло рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус реставрации мемориала «Вечный огонь», капитального ремонта школ № 21, 22 и 24, а также строительство модульного спортивного комплекса на Рязанской улице. По информации, озвученной на

Жители пензенских новостроек всё чаще жалуются на работу управляющей компании — анализ «Вердикта»

Вчера, 20:40
Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Как отмечает «Вердикт», редакция

В Тамбовской области перенесли сроки сдачи четырёх социальных объектов

Вчера, 18:06
Власти Тамбовской области официально подтвердили перенос сроков ввода в эксплуатацию сразу нескольких значимых социальных объектов. Завершение строительства трёх школ и дома-интерната для престарелых и инвалидов отложено на 2026 год. Речь идёт о школе на 1275 мест по улице Волжской в Тамбове,

Мичуринские ветераны доставили гуманитарную помощь на Кременное направление

Вчера, 17:41
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Поставщики кормов через суд взыскали с «Токарёвской птицефабрики» свыше 42,5 млн рублей

14 декабря 2025
Суд взыскал с подрядчика свыше 2,2 млн рублей за срыв благоустройства сквера «Гармония» в Тамбове

13 декабря 2025
Льготникам Тамбовской области дополнительно направят более 23 миллионов рублей на оплату коммуналки

12 декабря 2025
Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

12 декабря 2025
10 декабря представители Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Пальчик и Ирина Жистина приняли участие в праздничном шествии добровольческих движений. Мероприятие объединило волонтёров из Мичуринска, а также Мичуринского,

Канализационные стоки заливают двор и детскую площадку в Крутых Выселках

11 декабря 2025
С Джамала Шамояна взыскали более 233 млн рублей по долгам «Центржилстроя»

11 декабря 2025
Въездные стелы в Тамбовской области могут превратиться в современные инсталляции

10 декабря 2025
Во время прямой линии с губернатором Евгением Первышовым жительница региона предложила обновить существующие въездные стелы и превратить их в современные инсталляции с названием и датой основания населённых пунктов. Глава региона поддержал инициативу, отметив, что идея логично вписывается в работу

Тамбовская область готовит заявку на создание особой экономической зоны: подать её планируют в первой половине года

10 декабря 2025
Заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области будет направлена в Минэкономразвития России в первой половине следующего года. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов во время прямой линии. По словам главы региона, подготовка идёт уже сейчас, поскольку процедура

СКР расследует дело о превышении полномочий при капитальном ремонте школьного филиала в Бондарском округе

10 декабря 2025
Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации государственного контракта на капитальный ремонт здания филиала школы в селе Верхнее Нащекино Бондарского округа. Речь идёт о признаках

Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества

10 декабря 2025
Владимир Путин утвердил указ «О праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества». Документ опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. В частности, органам власти всех уровней рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Как сообщает деловое

Понтонную переправу в районе ТЭЦ разберут на зиму и установят снова весной

9 декабря 2025
На планёрке в администрации Тамбова 8 декабря обсудили будущее понтонной переправы в Липунцах, которая этим летом обеспечивала доступ к дачным массивам в районе ТЭЦ. Генеральный директор Дирекции городского хозяйства Артём Очнев сообщил, что конструкцию решено демонтировать на зимний период. По

Суд разрешил сохранить реконструированный флигель Александринского института в Тамбове

9 декабря 2025
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в долгом споре вокруг здания на улице Советской, 93 — исторического флигеля Александринского института благородных девиц, где сегодня располагается Тамбовский колледж искусств. Суд разрешил сохранить его в реконструированном виде и фактически

Тамбовская область закупит 50 новых машин «скорой помощи». Контракт выиграла компания «Луидор»

9 декабря 2025
Тендер на поставку 50 автомобилей «скорой помощи» класса «В» для областной станции скорой медицинской помощи выиграло нижегородское ООО «Луидор». Стоимость контракта составила 323,1 млн рублей — на 1,6 млн меньше начальной цены. Машины должны поступить в регион в течение 45 дней после заключения

Тамбовский фильм «Монтана» претендует на премию «Золотой орёл»

9 декабря 2025
Художественный фильм тамбовского режиссёра Андрея Яцевича «Монтана» (16+) включён в лонг-лист главной национальной кинопремии страны — «Золотой орёл». Картина заявлена в номинации «Лучший короткометражный фильм России» и поборется за звание одной из трёх работ, которые войдут в финальный шорт-лист.

Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся

8 декабря 2025
В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь

В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни

8 декабря 2025
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,

В Тамбовской области пресекли крупнейший канал поставки нелегальных электронных сигарет

8 декабря 2025
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время
