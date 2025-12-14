Жители пензенских новостроек всё чаще жалуются на работу управляющей компании — анализ «Вердикта» Комментариев: 0



Как отмечает «Вердикт», редакция изучила комментарии жильцов, размещённые в публичном пространстве, и обратила внимание на повторяющиеся темы недовольства. В отзывах люди эмоционально описывают сложности с коммуникацией с управляющей компанией и длительные сроки решения бытовых проблем — от протечек и состояния помещений до отсутствия обратной связи по заявкам.



Жители в своих сообщениях указывают, что после дождей фиксируются протечки, но информация, по их словам, «передаётся застройщику» без понятных сроков устранения. В других отзывах говорится о сложностях с дозвоном в управляющую компанию и затягивании решения вопросов, например, связанных с горячим водоснабжением. Нередко, как пишут авторы, жильцам предлагают «писать заявление», после чего ответа приходится ждать месяцами.



В «Вердикте» подчёркивают, что подобные высказывания являются субъективным мнением авторов отзывов и не подменяют собой выводы надзорных органов. Однако сам массив обращений позволяет увидеть, какие вопросы чаще всего вызывают тревогу у жителей.



Издание также обращает внимание, что, несмотря на активные официальные коммуникации компании — публикацию отчётов, новостей о благоустройстве и работу аварийно-диспетчерской службы, — в комментариях под этими сообщениями жильцы вновь и вновь поднимают темы подтоплений подвалов и кладовых, а также «зависших» заявок.



По данным «Вердикта», во второй половине 2025 года вопросы работы с обращениями граждан в ряде случаев становились предметом внимания надзорных структур. В открытых материалах фигурируют, в частности, дома на улицах Генерала Глазунова, 65-летия Победы и Яшиной.



Редакция «Вердикта» заявила о намерении продолжить изучение ситуации, собрать документы и направить запросы в профильные ведомства, чтобы получить официальные комментарии о порядке работы с обращениями жильцов. Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».Как отмечает «Вердикт», редакция изучила комментарии жильцов, размещённые в публичном пространстве, и обратила внимание на повторяющиеся темы недовольства. В отзывах люди эмоционально описывают сложности с коммуникацией с управляющей компанией и длительные сроки решения бытовых проблем — от протечек и состояния помещений до отсутствия обратной связи по заявкам.Жители в своих сообщениях указывают, что после дождей фиксируются протечки, но информация, по их словам, «передаётся застройщику» без понятных сроков устранения. В других отзывах говорится о сложностях с дозвоном в управляющую компанию и затягивании решения вопросов, например, связанных с горячим водоснабжением. Нередко, как пишут авторы, жильцам предлагают «писать заявление», после чего ответа приходится ждать месяцами.В «Вердикте» подчёркивают, что подобные высказывания являются субъективным мнением авторов отзывов и не подменяют собой выводы надзорных органов. Однако сам массив обращений позволяет увидеть, какие вопросы чаще всего вызывают тревогу у жителей.Издание также обращает внимание, что, несмотря на активные официальные коммуникации компании — публикацию отчётов, новостей о благоустройстве и работу аварийно-диспетчерской службы, — в комментариях под этими сообщениями жильцы вновь и вновь поднимают темы подтоплений подвалов и кладовых, а также «зависших» заявок.По данным «Вердикта», во второй половине 2025 года вопросы работы с обращениями граждан в ряде случаев становились предметом внимания надзорных структур. В открытых материалах фигурируют, в частности, дома на улицах Генерала Глазунова, 65-летия Победы и Яшиной.Редакция «Вердикта» заявила о намерении продолжить изучение ситуации, собрать документы и направить запросы в профильные ведомства, чтобы получить официальные комментарии о порядке работы с обращениями жильцов.



