Дело о взятках на госпредприятии: бывший директор АО «Тепличное» арестован в Тамбовской области



Следствие считает, что руководитель предприятия на протяжении определённого времени получал денежные средства от представителей коммерческих организаций за содействие в поставках продукции. Деньги передавались как напрямую, так и через посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения, установленная на текущий момент, превышает 17 млн рублей.



30 декабря прошлого года суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Он помещён в СИЗО. Правоохранительные органы продолжают сбор доказательств и подчёркивают, что будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые могли быть вовлечены в противоправную схему.



По информации региональных изданий, речь идёт об Алексее Маняхине. Он был назначен генеральным директором АО «Тепличное» в марте 2023 года, а 18 декабря 2025 года покинул должность — его сменил Алексей Бурлаков.



АО «Тепличное» — одно из ключевых сельскохозяйственных предприятий региона. Оно расположено в деревне Красненькая и занимается выращиванием овощной и цветочной продукции, а также саженцев. В 2022 году предприятие было акционировано, при этом все акции остались в собственности Тамбовской области. На предприятии работает более 300 человек.



