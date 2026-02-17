|
На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей
Сегодня, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Начальная цена контракта составляет 624,4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета, при этом основная часть средств будет выделена в 2027 году.
Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние 23,2 км дороги IV категории. Трасса имеет две полосы движения с расчётной скоростью 80 км/ч. В рамках работ запланировано обновление дорожной одежды, устройство пересечений и примыканий, ремонт водопропускных труб, обустройство автобусных остановок, установка дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.
Ремонт будет проходить в три этапа — с даты заключения контракта до 1 сентября 2027 года. Гарантийные обязательства составят от трёх месяцев до десяти лет в зависимости от вида выполненных работ.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта, итоги подведут 12 марта. Основным критерием оценки станет цена предложения — её значимость составляет 60%. Квалификация участника будет оцениваться с весом 40%.
Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил усилить контроль за подрядчиками уже на этапе подготовки и заключения госконтрактов, чтобы минимизировать риски срыва сроков при строительстве и ремонте объектов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.