На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей

На ремонт дороги через Сосновку и Староюрьево направят 624 млн рублей

Сегодня, 12:00
Казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на ремонт автомобильной дороги «Тамбов — Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский — 2-е Левые Ламки — Вырубово — Дмитриевка. Начальная цена контракта составляет 624,4 млн руб. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета, при этом основная часть средств будет выделена в 2027 году.

Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние 23,2 км дороги IV категории. Трасса имеет две полосы движения с расчётной скоростью 80 км/ч. В рамках работ запланировано обновление дорожной одежды, устройство пересечений и примыканий, ремонт водопропускных труб, обустройство автобусных остановок, установка дорожных знаков и нанесение разметки термопластиком.

Ремонт будет проходить в три этапа — с даты заключения контракта до 1 сентября 2027 года. Гарантийные обязательства составят от трёх месяцев до десяти лет в зависимости от вида выполненных работ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта, итоги подведут 12 марта. Основным критерием оценки станет цена предложения — её значимость составляет 60%. Квалификация участника будет оцениваться с весом 40%.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил усилить контроль за подрядчиками уже на этапе подготовки и заключения госконтрактов, чтобы минимизировать риски срыва сроков при строительстве и ремонте объектов.
В Тамбовской области обсуждают закон о запрете склонения к абортам

Сегодня, 21:00
0
В Тамбовской области начата независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта «О запрете и профилактике склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Документ подготовлен в рамках государственной политики, направленной на сокращение числа абортов и

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

Сегодня, 19:07
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Накануне Дня

Апелляция отменила взыскание 18,6 млн руб. с «Сабуровского комбината хлебопродуктов»

Сегодня, 18:06
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» 18,6 млн руб. в пользу страховой компании «РСХБ страхование». Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"», в структуру которого входит

В Тамбовском округе вандалы повредили водосброс пруда Криуша

Вчера, 20:08
0
В Тамбовском округе зафиксирован акт вандализма на водосбросном сооружении пруда Криуша, расположенного недалеко от села Козьмодемьяновка. Повреждение обнаружили специалисты «Тамбовского водного хозяйства» во время планового предпаводкового обследования гидротехнических сооружений. Как сообщил

В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома

Вчера, 16:04
0
В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах. В общей сложности

Росприроднадзор требует с «РКС-Тамбов» более 409 млн руб. за ущерб реке Цна

Вчера, 13:01
0
Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ООО «РКС-Тамбов» о возмещении вреда, причинённого водному объекту. Сумма требований превышает 409 млн руб. Иск поступил в суд 10 февраля, однако пока оставлен без движения.

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Вчера, 12:00
0
В Мичуринске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Памятную дату отметили по инициативе местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций».

Тамбовская область вышла на второе место в России по производству муки

17 февраля 2026
0
Тамбовская область по итогам 2025 года заняла второе место в стране и первое в Центральном федеральном округе по объёмам производства муки. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в прошлом году в области произведено более 666 тыс.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о протекающей крыше в селе Донское

17 февраля 2026
0
История с проблемным домом на улице Молодёжной в селе Донском дошла до федерального уровня. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома. Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и

В Тамбовском областном суде проводили в почётную отставку двух судей

17 февраля 2026
0
В Тамбовском областном суде состоялись торжественные проводы в почётную отставку заместителя председателя суда Наталии Босси и судьи Александра Горелика. Их полномочия прекращаются 19 февраля 2026 года на основании личных заявлений об отставке в соответствии с законом РФ «О статусе судей в

Власти Тамбовской области заявили, что усилили контроль за уборкой льда и снега

17 февраля 2026
0
Резкое похолодание после кратковременной оттепели превратило дороги и тротуары Тамбовской области в каток. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, где прозвучали конкретные поручения по обеспечению безопасности жителей. Как сообщил исполняющий обязанности министра

В Котовске замглавврача отправили под домашний арест после гибели рабочего

16 февраля 2026
0
В Тамбовской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главного врача клинической больницы города Котовска. Она подозревается в халатности, повлёкшей гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области. Уголовное дело возбуждено

В администрации Тамбовского округа назначен новый управляющий делами

16 февраля 2026
0
Исполняющий обязанности главы Тамбовского муниципального округа Александр Орионов назначил Татьяну Загузову управляющей делами администрации. Об этом «ПроТамбову» сообщила сама Татьяна Загузова. Согласно информации, размещённой на официальном сайте администрации, управляющий делами курирует

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

16 февраля 2026
0
В преддверии Дня Тамбовских героев в школе № 1 г. Мичуринска прошла встреча одиннадцатиклассников с участником специальной военной операции, членом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных

В Тамбове планируют создать государственную управляющую компанию

16 февраля 2026
0
В Тамбове может появиться государственная управляющая компания, которая будет заниматься содержанием многоквартирного жилого фонда. Об этом, как сообщает деловое издание «Вердикт», заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в Правительстве региона. По словам

В Моршанске фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку чиновнику

15 февраля 2026
0
Прокуратура города Моршанска завершила проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, по итогам которой вскрыт факт передачи взятки должностному лицу местной администрации. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, установлено, что руководитель одной из коммерческих

В Тамбове почтили память воинов-афганцев

15 февраля 2026
0
В воскресенье, 15 февраля, в Тамбове у мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в Афганистане в 1979−1989 годах, прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 37-й годовщине вывода советских войск из Республики

Под Тамбовом расчистят Цну перед паводком: плавучий остров растянулся на полкилометра

14 февраля 2026
0
В окрестностях посёлка Тихий Угол Тамбовского округа 13 февраля прошло выездное совещание по подготовке к весеннему паводку. Поводом стала непростая ситуация на реке Цна — её русло оказалось почти перекрыто крупным плавучим островом из камыша и растительности. В обсуждении приняли участие

В Котовске обрушился козырёк хирургического отделения больницы: погиб мужчина

14 февраля 2026
0
В субботу, 14 февраля, в Котовске произошло обрушение входного козырька хирургического отделения городской больницы. По предварительным данным, причиной происшествия стало большое скопление снега и наледи на кровле. В результате обрушения погиб 71-летний мужчина. Как установлено, он работал в

С омской компании взыскали более 13 млн рублей за срыв строительства медцентра в Первомайском округе

13 февраля 2026
0
Арбитражный суд подтвердил законность взыскания с омской компании ООО «Сибгарант» более 13 млн рублей за срыв строительства Центра врача общей практики в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского округа. Контракт на 28 млн рублей был заключён летом 2023 года. Подрядчик должен был завершить работы к
