|
Скончался бывший председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов
Вчера, 20:34
Комментариев: 0
Версия для печати
На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года.
Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался одним из наиболее опытных представителей судебного корпуса региона.
Свою карьеру он начал 18 апреля 1979 года в качестве народного судьи Октябрьского района Тамбова. Позднее занимал должности в военных трибуналах Оренбургского и Туркестанского округов, а с 1989 года работал инспектором судебного состава Военной коллегии Верховного Суда РФ.
В феврале 1993 года Соседов был назначен судьёй Тамбовского областного суда, а в 2011 году возглавил его. В апреле 2023 года он ушёл в почётную отставку.
Прощание с Евгением Александровичем состоится 1 сентября 2025 года. Гражданская панихида начнётся в 11:00 в «Тамбовтеатре» (ул. Интернациональная, 15), отпевание пройдёт в 12:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Соборная площадь, 4).
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.