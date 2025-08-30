Скончался бывший председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов 0 На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался

В Тамбовской области ограничили труд иностранцев в ключевых сферах 0 Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.

В Тамбовской области отменён контракт на капремонт моста через Разазовку 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1». Причиной стало то, что победитель

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина 0 Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —

Прокуратура добилась реального срока для экс-министра ЖКХ Тамбовской области 0 Бывший министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова отправится в колонию. Такое решение принял Тамбовский областной суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Напомним, в мае этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий и назначил условное

Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников 0 Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов 0 Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по

Четыре школы Тамбовской области вошли в число лучших в России 0 Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы. Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове 0 В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю 0 Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.

В Тамбове требуют вернуть прямые выборы главы города 0 Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной

Апелляция обызала администрацию Тамбова выплатить «Компьюлинку» 133 млн рублей 0 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, по которому администрация города должна компенсировать компании «Компьюлинк инфраструктура ТО» более 133 млн рублей. Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем

В Котовске построят собственную электростанцию для резидентов ТОР 0 Региональный наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил инвестиционный проект ООО «Энерго-Ресурс». Компания намерена установить газопоршневые установки суммарной мощностью около 3,5 мегаватта в час с перспективой расширения до 10 МВт. Такой объём позволит полностью

«Союзмультфильм» судится с тамбовскими предпринимателями 0 На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая

В Тамбове провели день бесплатной юридической помощи для участников СВО и людей с инвалидностью 0 22 августа в Тамбове состоялся день бесплатной юридической помощи для участников спецоперации, их семей, а также людей с инвалидностью. Акция была организована адвокатом бюро «Селивёрстов и партнёры», членом Совета молодых адвокатов региона Артёмом Воробьёвым совместно с Молодёжным советом при

В Тамбове у банкрота-учредителя «Автодор-Тамбов» взыскивают Mercedes-Benz стоимостью до 8,5 млн рублей 0 В рамках дела о банкротстве учредителя печально известного предприятия «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова судебные приставы взыскивают его автомобиль Mercedes-Benz CLS 63 AMG4 2014 года выпуска фиолетового цвета. По данным независимых оценщиков, стоимость машины может составлять от 4 до 8,5 млн

В Тамбовской области стартует образовательный проект «Школа фермера» 0 В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже пятый поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Всего за период действия проекта подготовлено уже более 100 квалифицированных аграриев.

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан 0 Решение наболевшей проблемы тамбовчан — отсутствие доступа к мобильному интернету обсудят на круглом столе, организованном партией «Новые люди» с участием депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи