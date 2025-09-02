Жители Красивки возмущены сокращением работы почтового отделения Комментариев: 0



Ещё летом график работы сократили с привычного до трёх дней в неделю. Тогда выяснилось, что единственной сотруднице предложили перейти на полставки. При и без того невысокой зарплате она решила уволиться.



Жители обратились в «Почту России» с просьбой вернуть прежний режим. В официальном ответе от 14 июля, пришедшем почему-то из Краснодара, указано, что с 18 июля отделение 393345 будет работать лишь по субботам с 11:00 до 15:00. Это объяснили временными трудностями из-за нехватки персонала. При этом подчёркивалось, что региональное управление ведёт «непрерывную работу по привлечению сотрудников» и обещает возобновить полноценный график после укомплектования штата.



Однако сельчане сомневаются в таких обещаниях. По их словам, с 2009 года в Красивке постепенно сокращали сотрудников: сначала троих заменили двумя, затем оставили одного. В 2025 году и этот человек оказался переведён на полставки и фактически вынужден уйти, теперь он работает только по совместительству.



«О каком поиске новых сотрудников можно говорить, если на деле людей сокращают, даже тех, кто готов работать при низкой зарплате и высокой нагрузке?» — возмущаются жители.



