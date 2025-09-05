|
В Тамбове определился застройщик квартала в центре города
Вчера, 20:02
Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок.
Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся несостоявшимся, однако у застройщика остаётся право заключить договор с администрацией города по начальной цене — 2,97 млн рублей — в течение 30 дней.
Согласно мастер-плану, на участке площадью 9,9 тыс. кв. м планируется возведение жилого дома переменной этажности (от трёх до пяти этажей). Для реализации проекта потребуется снос 14 частных домов и гаражей. В план благоустройства включены парковки, дороги и тротуары, озеленение, детская площадка и зона отдыха.
ООО СЗ «РСС-центр» зарегистрировано 15 августа текущего года, уже после начала приёма заявок. Владельцем является Андрей Андреев, генеральный директор — Александр Бетин, руководитель воронежской строительной компании ООО «Территория».
Изначально на участие в торгах поступили две заявки, однако вторая компания — ООО СЗ «Домстройсервис» Романа Есикова — не завершила регистрацию.
Фото: Администрация Тамбова
