В Тамбове открыли фотовыставку «Донбасс» с работами военного корреспондента «РГ»



На открытии присутствовал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Он отметил, что лично знаком с автором и вместе с ним находился в зоне специальной военной операции. Один из представленных кадров — фотография самого Первышова, сделанная в марте 2023 года: на снимке он в бронежилете и с автоматом.



«Выставка посвящена специальной военной операции и передаёт события через образы людей. Каждый кадр отражает реальную картину жизни российских военных и мирного населения. Благодарю Владимира Аносова и „Российскую газету“ за возможность показать эти исторические свидетельства в Тамбове», — написал глава региона в своих соцсетях.



По словам самого Аносова, для экспозиции отбирались «самые щадящие» снимки из архива объёмом в несколько терабайтов, однако даже они получились «пронзительно откровенными, честными и жёсткими».



Ранее выставку уже увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, а также ряда других регионов. В Тамбове она будет работать в течение месяца.



Для справки: Владимир Аносов — майор запаса, служил в авиации, участвовал в обеих чеченских кампаниях, позже работал журналистом в Краснодаре. С начала 2000-х годов неоднократно выезжал в горячие точки, в том числе в Цхинвал и на Донбасс.



