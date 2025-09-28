Тамбовский механизатор признан лучшим в России и получил миллион рублей 0 Владимир Комаров, механизатор из Тамбовской области, стал победителем Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Финальный этап состязаний прошёл 24–26 сентября в Тамбовской области и собрал участников из десяти регионов страны. Конкурс включал

Ветераны боевых действий провели соревнования по стрельбе в Мичуринском округе 0 Традиционные соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий, которые Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана проводит уже несколько десятилетий, в этом году прошли в селе Гавриловка.

Отдых не состоялся: семейная пара из Тамбова отсудила более 850 тысяч рублей у туроператора 0 Семейная пара из Тамбова через суд вернула деньги за несостоявшийся отдых в Анапе. Советский районный суд взыскал с ООО «Анапское взморье» в их пользу более 858 тыс. руб. Изначально супруги оплатили 276 тыс. руб. за два номера в гостинице по акции со скидкой 40%. Но после аварии в Керченском

Для микрорайона «Цнинский» закупят три голубых автобуса за 52 млн рублей 0 Администрация Тамбова объявила электронный аукцион на покупку трёх городских автобусов для обслуживания микрорайона «Цнинский» в селе Бокино. Начальная цена контракта составляет 51,945 млн руб., то есть примерно по 17,3 млн за каждый автобус. Информация опубликована на портале «Госзакупки». По

В Красивке почтовое отделение обещают вернуть к прежнему режиму 0 Жители села Красивка Инжавинского округа продолжают обсуждать ситуацию с работой местного почтового отделения. Напомним, летом оно перешло на сокращённый график и теперь открыто только по субботам. Как сообщает издание «ПРАВОР68», редакция направила запрос в «Почту России» и получила официальный

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа 0 В комнате «Боевой Славы» Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана прошла встреча с учениками 7-го и 9-го классов Борщевского филиала Заворонежской школы. Музей, где собрана уникальная коллекция военных экспонатов и макетов оружия, стал площадкой для живого урока мужества.

На проблему с горячей водой в многоэтажке на Чичканова в Тамбове отреагировал председатель СКР 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия нормального горячего водоснабжения в многоквартирном доме №39 на улице Чичканова в Тамбове. Соответствующее поручение направлено руководителю регионального СУ СК Александру Полшакову. Как

В Тамбове прошли первые соревнования по курсингу — бегу за механической приманкой 0 Накануне в рамках слёта сокольников «Живое наследие» стартовали первые в регионе тестовые соревнования по бегу за механической приманкой. Мероприятие организовал совсем молодой Тамбовский курсинг-клуб «Во всю прыть», созданный лишь несколько месяцев назад. Несмотря на молодость клуба, инициативной

Первый этап «Недели Китая» завершился в Тамбове 0 Успешно завершился первый этап «Неделя Китая в Тамбове», которая проходила с 22 сентября. Масштабная программа, объединившая культуру, образование и бизнес, стала уже третьей по счёту и была посвящена Году культуры России и Китая, а также 80-летию Победы. Организаторами выступили ТГУ имени

В Тамбовской области начался поэтапный запуск отопительного сезона 0 В Тамбовской области стартовал плановый переход на отопительный сезон. Поэтапный запуск тепла начался с объектов социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений. Первыми тепло получили пять округов региона. С 26 сентября отопление подано в Котовске, а также в Знаменском,

В Тамбове реконструируют торговые ряды и воссоздадут Христорождественский храм 0 В Тамбове представлен эскизный проект масштабной реконструкции исторического центра города — Сенной площади с торговыми рядами и Христорождественским храмом. Работы планируется реализовать в течение семи лет. С концепцией 27 сентября ознакомился губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

В Тамбове снова перенесли сроки открытия перекрёстка Карла Маркса и Пензенской 0 Работы по восстановлению коллектора на пересечении улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове вновь не завершены в срок. Как сообщили в администрации города, движение планировалось открыть 26 сентября, однако сегодня, 27-го, перекрёсток остаётся закрытым. Хронология ремонта, собранная «Вердиктом»,

Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнем 0 В селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах. Как отмечают сельчане,

В Мичуринске с 29 сентября подключат к отоплению школы и больницы 0 Администрация Мичуринска сообщила о старте отопительного сезона для социальных объектов города. С понедельника, 29 сентября, тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Как уточнил глава города Максим Харников, вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается. Для

Минкультуры Тамбовской области в 2026 году получит свыше 244 млн рублей федеральных средств 0 В 2026 году Министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета более 244 млн рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования с учетом средств регионального и муниципальных бюджетов составит 253 млн рублей, сообщили в пресс-службе

Ремонт трассы «Тамбов—Пенза» заморожен: комиссия выявила отсутствие техники и рабочих 0 Комиссия с участием представителей профильных ведомств и общественных наблюдателей проверила ход ремонта на участке автодороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — Инжавино — Уварово. Итоги оказались удручающими: на месте не обнаружено ни техники, ни рабочих, хотя срок

В Тамбове наградили победительниц проектов для мам-предпринимателей 0 В правительстве Тамбовской области состоялась церемония награждения победительниц проектов «Мама-предприниматель», «ПредприниМатери» и «Мама на селе». В мероприятии принял участие глава региона Евгений Первышов. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса

ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект 0 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.

«Дормострой» подал иски к Тамбовскому УФАС, пытаясь выйти из «чёрного списка» 0 ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта», компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее подрядчик оказался в «чёрном