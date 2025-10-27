|
Губернатору доложили о нарушениях «РКС-Тамбов»: реке Цне нанесён ущерб на сотни миллионов рублей
Сегодня, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове разгорается конфликт между Росприроднадзором и концессионером городских очистных сооружений — компанией «РКС-Тамбов».
По данным надзорного ведомства, ущерб реке Цне превышает 400 млн рублей, и если предприятие не согласится компенсировать вред добровольно, последует судебное разбирательство.
Глава Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин проинформировал о ситуации губернатора Евгения Первышова, отметив, что за два года специалисты выявили около 40 нарушений.
Жители также не раз жаловались на состояние канализационных коллекторов и неприятные запахи — всего около 50 обращений.
В то же время «РКС-Тамбов» через СМИ заявляет о модернизации очистных сооружений и вложениях в размере 60 млн рублей, подчеркивая, что работа компании направлена на повышение качества услуг.
Однако, по словам экспертов, ситуация с очистными сооружениями остаётся одной из самых острых экологических проблем региона, и теперь её решением займётся не только правительство области, но и судебные инстанции.
Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.