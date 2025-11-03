В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона Комментариев: 0



Обсуждение прошло в формате круглого стола. Участники говорили о взаимопонимании между народами, воспитании патриотизма, противодействии экстремизму и сохранении традиций культурного многообразия. Также затронули темы участия Тамбовской области во всероссийских конкурсах и проектах, направленных на укрепление единства народов России.



«Мир и взаимопонимание — это одни из важнейших понятий в прошлом, настоящем и будущем России. История и культура создавались и создаются всеми народами нашей страны, которых объединяет любовь к Родине и искреннее стремление сделать всё возможное для её процветания», — отметил Евгений Первышов.



На встрече также выступили представители интернациональных семей, которые живут и работают в Тамбовской области. Ветеран Монголии Бямба Цэрэндаш рассказал, как после учёбы в военном училище остался в Тамбове и теперь ведёт общественную работу в Ассамблее народов России. Уроженка Уганды Намубиру Энн Мари, хирург и преподаватель Державинского университета, поделилась историей своей семьи. Руслан и Екатерина Бекназаровы из Узбекистана рассказали, как открыли в Тамбове собственный ювелирный бренд, а Кристина и Альберт Хайруллины — как развивают пчеловодство, став гражданами России по программе переселения соотечественников.



Супруги Рамазан и Эльмира Абдуллаевы, врачи из Никифоровского округа, приехали в регион из Дагестана и работают в местной больнице по программе «Земский доктор». Они отметили, что Тамбовская область стала для их семьи настоящим домом.



Евгений Первышов подчеркнул, что подобные встречи будут проходить на регулярной основе. «Важно не просто отмечать праздники, но и видеть, как в нашем регионе живут люди разных культур, объединённые одной целью — сделать Тамбовскую область лучше», — отметил губернатор.



