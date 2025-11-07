В Тамбове к строительству Центра культурного развития приступил третий подрядчик Комментариев: 0



Глава региона в субботу, 8 ноября, лично проверил ход строительства и отметил, что теперь работы ведутся в более высоком темпе. «Социальных объектов с дополнительным образованием в этой части города не хватает. Новый Центр культурного развития позволит нам решить этот вопрос. Жители его ждут, подвести их мы не должны», — подчеркнул Евгений Первышов.



Центр начали строить в 2023 году, завершить проект планируется к 2026-му. В сентябре этого года с новым подрядчиком был заключён действующий контракт, и сейчас строительные бригады трудятся даже в выходные.



Губернатор отметил, что проблемы со сроками и качеством строительства социальных объектов остаются актуальными для всей области, однако ситуация, по его словам, «не безнадёжна». «Если системно изменить подход к контролю и организации работ, таких историй станет гораздо меньше», — добавил он.



Центр культурного развития станет одной из ключевых площадок для творчества и дополнительного образования детей и молодёжи северной части Тамбова.



Фото: правительство Тамбовской области На северной окраине Тамбова возобновилось строительство Центра культурного развития — объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил губернатор Евгений Первышов, к работам приступил уже третий подрядчик: два предыдущих были отстранены из-за недобросовестного исполнения своих обязательств.Глава региона в субботу, 8 ноября, лично проверил ход строительства и отметил, что теперь работы ведутся в более высоком темпе. «Социальных объектов с дополнительным образованием в этой части города не хватает. Новый Центр культурного развития позволит нам решить этот вопрос. Жители его ждут, подвести их мы не должны», — подчеркнул Евгений Первышов.Центр начали строить в 2023 году, завершить проект планируется к 2026-му. В сентябре этого года с новым подрядчиком был заключён действующий контракт, и сейчас строительные бригады трудятся даже в выходные.Губернатор отметил, что проблемы со сроками и качеством строительства социальных объектов остаются актуальными для всей области, однако ситуация, по его словам, «не безнадёжна». «Если системно изменить подход к контролю и организации работ, таких историй станет гораздо меньше», — добавил он.Центр культурного развития станет одной из ключевых площадок для творчества и дополнительного образования детей и молодёжи северной части Тамбова.Фото: правительство Тамбовской области



