В Петровском округе подрядчик сорвал сроки строительства Дома культуры — губернатор потребовал завершить объект к Новому году Комментариев: 0



Работы на объекте затянулись из-за недобросовестного подрядчика. «В прошлый раз был на этом объекте 9 апреля во время рабочей поездки в Петровский округ. Уже тогда сделал выводы, что здесь работает недобросовестный подрядчик, а глава района фактически стал заложником ситуации. Лично обратился в правоохранительные органы на предмет проверки компании-подрядчика», — написал Евгений Первышов в своих соцсетях.



По словам губернатора, несмотря на приближение сроков, подрядная организация до сих пор не смогла завершить строительство. Контракт с ней будет расторгнут. Глава Петровского округа Сергей Ефанов получил поручение оперативно завершить оставшиеся работы, чтобы новогодние детские мероприятия прошли уже в новом здании.



«Будем системно бороться с теми, кто пытаются нагреть руки на государственных и муниципальных подрядах. По каждому серьёзному отставанию от сроков буду просить правоохранительные органы провести проверки как по подрядчику, так и в отношении должностных лиц», — подчеркнул глава региона.



Дом культуры в Петровском округе должен стать современным многофункциональным центром для проведения концертов, выставок и культурно-досуговых мероприятий. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей поездки в Петровский округ проверил ход строительства нового Дома культуры, который возводится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составляет почти 199 млн рублей.Работы на объекте затянулись из-за недобросовестного подрядчика. «В прошлый раз был на этом объекте 9 апреля во время рабочей поездки в Петровский округ. Уже тогда сделал выводы, что здесь работает недобросовестный подрядчик, а глава района фактически стал заложником ситуации. Лично обратился в правоохранительные органы на предмет проверки компании-подрядчика», — написал Евгений Первышов в своих соцсетях.По словам губернатора, несмотря на приближение сроков, подрядная организация до сих пор не смогла завершить строительство. Контракт с ней будет расторгнут. Глава Петровского округа Сергей Ефанов получил поручение оперативно завершить оставшиеся работы, чтобы новогодние детские мероприятия прошли уже в новом здании.«Будем системно бороться с теми, кто пытаются нагреть руки на государственных и муниципальных подрядах. По каждому серьёзному отставанию от сроков буду просить правоохранительные органы провести проверки как по подрядчику, так и в отношении должностных лиц», — подчеркнул глава региона.Дом культуры в Петровском округе должен стать современным многофункциональным центром для проведения концертов, выставок и культурно-досуговых мероприятий.



