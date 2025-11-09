В Тамбове наладили промышленное разведение шмелей для тепличных хозяйств Комментариев: 0



Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в том числе в АО «Тепличное» под Тамбовом, где насекомые обеспечивают естественное опыление овощных культур на протяжении всего цикла выращивания.



Исполнительный директор компании Илья Рязанов отмечает, что в российском сельском хозяйстве шмелеводство пока не выделено в отдельное направление и формально относится к категории «разведение прочих животных». Это создаёт сложности при получении господдержки, грантов и льготного финансирования, хотя спрос на шмелиные семьи в последние годы стремительно растёт.



На ферме разводят земляного шмеля — базовый вид для тепличного опыления. Один производственный цикл занимает около трёх месяцев: от помещения оплодотворённой матки в гнездо до формирования полноценной колонии. Работа ведётся круглый год.



Сейчас на предприятии трудится около 30 человек, а уровень зарплат выше среднего по региону. Клиентами компании становятся тепличные комплексы и садовые хозяйства, применяющие шмелей для опыления овощных, ягодных и плодовых культур.



Несмотря на отсутствие официального статуса в аграрной классификации, шмелеводство уже становится новым направлением российского АПК, способным заместить импорт и сформировать устойчивый рынок внутри страны.



Справка: ООО «Биосфера» зарегистрировано в Тамбове 25 марта 2020 года. Генеральный директор и учредитель — Вадим Рязанов. В 2024 году выручка компании выросла в 4,4 раза — до 52,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 19,4 млн рублей.




