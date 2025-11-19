|
В Тамбовской области предложили продлить утренний «сухой закон» до 10 часов и распространить его на «наливайки»
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной думы рекомендовал парламенту региона поддержать изменения в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Об этом сообщили в облдуме.
Согласно законопроекту, ограничение времени розничной продажи алкоголя предлагается усилить: запрет будет действовать не только с 22:00 до 8:00, как сейчас, но и до 10:00 утра. Таким образом, «сухое» время может увеличиться сразу на два часа.
Кроме того, предлагается распространить ограничения на заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Фактически речь идёт о регулировании деятельности так называемых «наливаек», которые традиционно доставляют много жалоб жителей.
Напомним, обсуждение ограничений на продажу алкоголя в заведениях, находящихся в МКД, началось ещё в конце 2024 года. С 1 сентября 2025 года в регионе уже действует запрет на розничную торговлю алкоголем с 22:00 до 8:00.
Аналогичные решения принимают и соседние регионы. В Липецкой области с весны этого года запрещено продавать разливное пиво в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. В Курской области рассматривается инициатива расширить минимальную площадь зала для продажи алкоголя в МКД до 50 кв. м.
Ожидается, что обновлённый законопроект будет рассмотрен региональным парламентом в ближайшее время.
