В Тамбовской области предложили продлить утренний «сухой закон» до 10 часов и распространить его на «наливайки» Комментариев: 0



Согласно законопроекту, ограничение времени розничной продажи алкоголя предлагается усилить: запрет будет действовать не только с 22:00 до 8:00, как сейчас, но и до 10:00 утра. Таким образом, «сухое» время может увеличиться сразу на два часа.



Кроме того, предлагается распространить ограничения на заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Фактически речь идёт о регулировании деятельности так называемых «наливаек», которые традиционно доставляют много жалоб жителей.



Напомним, обсуждение ограничений на продажу алкоголя в заведениях, находящихся в МКД, началось ещё в конце 2024 года. С 1 сентября 2025 года в регионе уже действует запрет на розничную торговлю алкоголем с 22:00 до 8:00.



Аналогичные решения принимают и соседние регионы. В Липецкой области с весны этого года запрещено продавать разливное пиво в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. В Курской области рассматривается инициатива расширить минимальную площадь зала для продажи алкоголя в МКД до 50 кв. м.



Ожидается, что обновлённый законопроект будет рассмотрен региональным парламентом в ближайшее время. Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной думы рекомендовал парламенту региона поддержать изменения в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Об этом сообщили в облдуме.Согласно законопроекту, ограничение времени розничной продажи алкоголя предлагается усилить: запрет будет действовать не только с 22:00 до 8:00, как сейчас, но и до 10:00 утра. Таким образом, «сухое» время может увеличиться сразу на два часа.Кроме того, предлагается распространить ограничения на заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Фактически речь идёт о регулировании деятельности так называемых «наливаек», которые традиционно доставляют много жалоб жителей.Напомним, обсуждение ограничений на продажу алкоголя в заведениях, находящихся в МКД, началось ещё в конце 2024 года. С 1 сентября 2025 года в регионе уже действует запрет на розничную торговлю алкоголем с 22:00 до 8:00.Аналогичные решения принимают и соседние регионы. В Липецкой области с весны этого года запрещено продавать разливное пиво в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. В Курской области рассматривается инициатива расширить минимальную площадь зала для продажи алкоголя в МКД до 50 кв. м.Ожидается, что обновлённый законопроект будет рассмотрен региональным парламентом в ближайшее время.



