Жители Андриановки Мучкапского округа пожаловались на непроходимую дорогу
Сегодня, 10:35
Урожайная кампания в селе Андриановка Мучкапского округа обернулась для жителей настоящим испытанием. Единственная грунтовая дорога, ведущая в населённый пункт, оказалась практически разрушена потоком тяжёлых грузовиков, вывозящих свёклу. Как сообщают сельчане корреспондентам делового издания «Вердикт», проехать по ней стало почти невозможно: по маршруту ежедневно идут школьные автобусы, легковые машины и КамАЗы, превращая разбитую грунтовку в непроходимую кашу.
Местная жительница Вера Коростелёва рассказала «Вердикту», что ситуация обострилась в последние недели:
«Последней каплей стал проезд по нашей дороге соседних сельхозпредприятий. У них есть альтернативный путь, но наш — короче. По 30 КамАЗов свёклы стояли на обочине… Мы понимаем, им запретили ездить по другой дороге — и выбрали нашу, добив её до конца».
По словам сельчан, они добиваются капитального ремонта дороги уже почти десять лет. Однако районная администрация ограничивается временной подсыпкой ям — и то, как утверждают жители, недавно вместо щебня на дорогу вывезли строительный мусор.
В ответ на многочисленные обращения в администрации Мучкапского округа заявили, что о проблеме знают и уже планируют начать ремонт:
«После завершения уборки урожая на текущей неделе… запланировано начать работы по ремонту дороги и привести её в надлежащее состояние за счёт бюджетных и внебюджетных средств», — сообщили муниципалитету «Мучкапские новости».
Жители Андриановки надеются, что на этот раз ремонт не ограничится временными мерами. «Вердикт» продолжает следить за ситуацией.
